به گزارش خبرنگار مهر، میرشمس مومن زاده در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان فومن که ظهر یکشنبه در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه برخی از مطالب بیان شده در جلسات گذشته شورا تحقق نیافته است.

وی با تأکید بر عزم جدی و تلاش مضاعف برای اجرای این برنامه ها، افزود: شورای آموزش و پرورش باید زمینه ساز ایجاد تحول در این حوزه شود.

فرماندار فومن به تلاش های انجام شده در حوزه آموزش و پرورش در گذشته در شهرستان اشاره کرد و گفت: متاسفانه کار اساسی که در زمینه ایجاد تحول صورت نگرفته و نیاز به تلاش و وقت بیشتر است.

وی با بیان اینکه در شورای آموزش و پرورش زمان برای بیان موضوعات و مسائل، سنجش جوانب و تصمیم گیری محدود است، خاطرنشان کرد: ایجاد تحول در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش شهرستان در گرو شناخت شاخص های کیفی و کمی است.

مومن زاده از مسئولان آموزش و پرورش شهرستان فومن درخواست کرد اگر برای رسیدن به این نقطه نیاز به تشکیل کمیته های فرعی است آن را اجرایی کنند.

وی شناسایی و بررسی وضعیت موجود آموزش و پرورش شهرستان و هدف گذاری برای رسیدن به یک سطح خاص در این بخش را ضروری دانست و اظهار کرد: باید بررسی شود که برای رسیدن به آن نقطه نیاز به چه ساز و کارها و اقداماتی بوده تا شاهد تحولی اساسی، محسوس و ملموس در حوزه آموزش و پرورش شهرستان باشیم.

فرماندار فومن در ادامه به موضوع خیران مدرسه ساز نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه تاکنون شهرستان فومن از این ظرفیت و پتانسیل استفاده نکرده است.

وی با بیان اینکه برای ایجاد تحول در حوزه آموزش و پرورش می توانیم از بسیاری ظرفیت های ملی به کمک نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی استفاده کنیم، گفت: برای بهره گیری از این ظرفیت های ملی نیاز به شناسایی و بررسی خود آموزش و پرورش شهرستان است.

مومن زاده ادامه داد: شورای آموزش و پرورش فومن باید با جلوگیری از بروز روزمرگی در فعالیت ها، در راستای ایجاد تغییر و تحول اساسی در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت شهرستان برنامه ریزی کند.