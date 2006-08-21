ايتاليا رهبري نيروهاي يونيفيل را به عهده گيرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه استاندارد، "ايهود اولمرت" در تماس تلفني خود با "رومانو پرودي" از ايتاليا خواست تا بخشي از نيروهاي خود را در مناطق مرزي لبنان و سوريه مستقر كند.

بر اساس گزارش رسانه هاي ايتاليا، نخست وزير اسرائيل از ايتاليا خواست تا رهبري نيروهاي يونيفيل را بر عهده گيرد.

اين در حالي است كه پيش از اين فرانسه آمادگي خود را براي پذيرش رهبري نيروهاي يونيفيل اعلام كرده بود.

از سوي ديگر نخست وزير اسرائيل روز گذشته اعلام كرده بود تنها كشورهايي كه از مناسبات خوبي با اسرائيل برخوردار هستند نيروهاي خود را در تحت نظارت سازمان ملل روانه منطقه كنند .

استاندارد در ادامه نوشت : " خوزه لوئيز رودريگرز زاپاترو" نخست وزير اسپانيا در گفتگوهاي جداگانه خود با نخست وزير ايتاليا و " آنجلا مركل " صدراعظم آلمان بر لزوم حضور نيروهاي اروپايي در جهت بهبود شرايط منطقه تاكيد كرد .

" فواد سنيوره " نخست وزير لبنان نيز با فراخواندن جامعه بين المللي به ارائه هر چه بيشتر كمكهاي خود اظهار داشت : خسارات زيادي به لبنان وارد شده كه نيازمند بازسازي فوري است .

گفتني است تاكنون 12 كشور عضو اتحاديه اروپا موافقت خود را با اعزام نيروي نظامي به لبنان اعلام كرده اند.