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۶ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۷

مدیرتعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان:

تعاونی خدماتی صادراتی در هرمزگان تشکیل می‌شود

تعاونی خدماتی صادراتی در هرمزگان تشکیل می‌شود

بندرعباس - مدیرتعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: برای عرضه خدمات صادراتی محصولات تعاونی در هرمزگان تعاونی خدمات صادراتی تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، موسی نجفی گفت: با راه‌اندازی این شرکت تعاونی، محدودیت تعاونی‌ها در زمینه واردات و صادرات کالا به خارج از کشور بر‌طرف می‌شود.

وی با بیان اینکه میزان مبادله کالا بر اساس تعداد اعضا مشخص و به آنها ارز تخصیص داده می‌شود، افزود: علاوه بر صادرات کالا ، تخفیفات ۳۰ درصدی به واردات کالاهای غیر خوراکی و ۷۰ درصد به واردات کالاهای خوراکی داده می‌شود.

مدیر تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با بیان اینکه ۴۱ تعاونی از ۵۳ تعاونی در استان فعال هستنند، گفت: شهرستان‌های بشاگرد و حاجی‌آباد به دلیل واقع نشدن در شعاع کمتر از ۳۰ کیلومتر هوایی مرزی، از این مزایا بهره‌مند نمی‌شوند.

کد مطلب 3695851

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