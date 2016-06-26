به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، موسی نجفی گفت: با راهاندازی این شرکت تعاونی، محدودیت تعاونیها در زمینه واردات و صادرات کالا به خارج از کشور برطرف میشود.
وی با بیان اینکه میزان مبادله کالا بر اساس تعداد اعضا مشخص و به آنها ارز تخصیص داده میشود، افزود: علاوه بر صادرات کالا ، تخفیفات ۳۰ درصدی به واردات کالاهای غیر خوراکی و ۷۰ درصد به واردات کالاهای خوراکی داده میشود.
مدیر تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با بیان اینکه ۴۱ تعاونی از ۵۳ تعاونی در استان فعال هستنند، گفت: شهرستانهای بشاگرد و حاجیآباد به دلیل واقع نشدن در شعاع کمتر از ۳۰ کیلومتر هوایی مرزی، از این مزایا بهرهمند نمیشوند.
نظر شما