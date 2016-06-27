۷ تیر ۱۳۹۵، ۹:۴۵

فرمانده انتظامی مریوان خبر داد:

کشف ۲ ميليارد ریال کالای قاچاق در مريوان

سنددج- فرمانده انتظامی مريوان از كشف مقادير قابل توجهی کالای قاچاق به ارزش دو ميليارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پايگاه خبری پليس، فرمانده انتظامی مریوان اظهار داشت: روز گذشته با اشراف اطلاعاتی ماموران اين فرماندهی، انباری از کالای قاچاق در شهرستان شناسايی و دو ميليارد ريال انواع کالای قاچاق از آن کشف شد.

حجت الله پرويزی افزود: کالاهاي مکشوفه از اين انبار شامل پنج هزار و ۹۳۷ کيلوگرم بادام هندی، ۶ هزار و ۶۲۰ عدد آدامس خارجی، ۶۹۰ کيلوگرم مغز گردو و ۱۰ هزار و ۵۵ عدد عينک خارجی که در برآورد کارشناسان، مبلغ دو ميليارد ريال ارزش گذاری شده است.

وی در پايان برخورد با قاچاقچيان كالا را يكي از وظايف اصلی پليس دانست و خاطر نشان كرد: نيروی انتظامی با اين افراد به شدت مقابله خواهد كرد و اجازه جولان و سركشی به آنان را نخواهد داد.

کد مطلب 3695864

