پنجمین جشنواره خاطره نویسی در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیّد محمدصادقی سنگدهی دبیر جشنواره خاطرهنویسی دفاع مقدس مازندران ظهر یکشنبه در نشست برنامهریزی جشنواره خاطرهنویسی دفاع مقدس گفت: پنجمین جشنواره خاطرهنویسی با موضوع نقش زنان ایثارگر مازندرانی در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مزین به نام کوثر سرور زنان عالم، برگزار خواهد شد.
وی موضوعات و محورهای فراخوان را زنان شهیده، زنان رزمنده، پزشک، امدادگر، پرستار، پشتیبانی، بسیجی، پاسدار، ارتشی، انتظامی، جهادی، اعزامی و یا همراه رزمنده به مناطق جنگی اعلام کرد و گفت: همچنین زنان جانباز، زنان همسران و پرستاران جانبازان ۶۵ درصد به بالا، زنان پشتیبانی در داخل استان، مادران، خواهران، دختران و همسران شهدا، بمباران و موشکباران در مناطق جنگی و شهرها، اعزام رزمندگان و حوادث جبهه و پشت جبهه ... هم از موضوعات و محورهای این جشنواره است.
صادقی در ادامه معیارهای ارزیابی را برخورداری اثر از عناصر زمان، مکان، استناد، راوی- نثر و شیوه نگارش حاوی فراز و نشیب، تکیهبر انسجام، پیوستگی حوادث و وقایع خاطره- موضوع و انتخاب سوژه مناسب برشمرد و گفت: مهلت ارسال آثار حداکثر تا نهم آذرخواهد بود.
دبیر اجرایی جشنوارههای شعر و خاطرهنویسی دفاع مقدس استان مازندران اختتامیه این جشنواره را در دهه فجر ۱۳۹۵ اعلام کرد و افزود: به ۳۸ اثر برگزیده، هراثر ۴۰۰ هزار تومان جایزه نقدی و لوح تقدیر اهداء و آثار برتر به کنگره سراسری راه مییابند، همچنین کتاب جشنواره به همه مدعوین در اختتامیه اهداء خواهد شد.
مدیر ادبیات، انتشارات، هنری و سینمایی در ادامه ضمن برشمرده شرایط پذیرش آثار، اظهار کرد: مازندرانی بودن، متولد ویا سکونت داشتن راوی در زمان وقوع خاطره در استان، امکان ارسال خاطره، هم به قلم گوینده (واسپار) و هم به قلم دیگر نویسندگان، امکان ارسال آثاری که درگذشته حائز رتبه شده ویا حتی به چاپ رسیدهاند و اینکه تعداد صفحات هر اثر از ۲ تا ۱۰ صفحه A۴ وبه صورت تایپ word با ذکر مشخصات کامل راوی و نویسنده اثر از شرایط پذیرش آثار است.
وی گفت: علاقهمندان میتوانند آثار خود را به نشانی ساری - بلوار دفاع مقدس (کمربندی شرقی) - روبروی بیمارستان شفا- کد پستی ۵۴۵۳۸ - ۴۸۱۷۹ - تلفکس: ۹۶-۸۶ – ۳۳۱۱۲۱۸۵- ۰۱۱، Email: sajed.mazandaran@gmail.com اداره کل حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس استان مازندران - مدیریت ادبیات، انتشارات، هنری و سینمایی ارسال کنند.
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