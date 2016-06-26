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۶ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۲

دبیر هیئت بسکتبال گلستان:

دو گلستانی به اردوی تیم ملی بسکتبال نوجوانان دعوت شدند

دو گلستانی به اردوی تیم ملی بسکتبال نوجوانان دعوت شدند

گرگان – دبیر هیئت بسکتبال گلستان از دعوت دو بازیکن استان به اردوی تیم ملی بسکتبال نوجوانان کشورمان خبر داد.

فرهاد زحمتکش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پدرام فخفوری و حسن کیوانلو از استان گلستان به اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال نوجوانان کشورمان در گروه اول دعوت شدند.

وی افزود: این اردو با حضور ۲۰ بازیکن از هشتم تیرماه در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می‌شود و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.

دبیر هیئت بسکتبال گلستان تصریح کرد: اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال نوجوانان کشورمان در گروه دوم نیز از ۱۰ تا ۱۲ تیر با حضور ۲۱ بازیکن برگزار خواهد شد.

زحمتکش ادامه داد: محمدمهدی ایزدپناه مربی نام آشنای گلستانی وظیفه هدایت تیم ملی بسکتبال نوجوانان کشورمان را بر عهده دارد و این تیم را برای رقابت‌های سال ۲۰۱۷ آماده خواهد کرد.

به گفته وی، استان گلستان استعدادهای زیادی در بسکتبال دارد و همواره در تمامی رده‌های پایه تیم ملی دارای نماینده بوده است که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.

کد مطلب 3695884

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