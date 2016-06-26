علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین اخبار نقل و انتقالات باشگاه «مشهد» اظهار کرد: در فصل نقل و انتقالات تلاش می‌کنیم تا با جذب بازیکنان خوب لیگ خوبی را شروع کنیم و نتایج خوبی در لیگ شانزدهم به‌دست آوریم.

وی افزود: از شروع فصل نقل و انتقالات تا به امروز، ۸۰ درصد قرادادهای بازیکنان قطعی شده است.

عباسی با اشاره به اینکه سه سهمیه بازیکنان لیگ برتر را جذب کرده‌ایم، گفت: ایوب کلانتری بازیکن ۲۶ ساله تیم تراکتور سازی تبریز در پست هافبک دفاعی، روح‌الله سیفی ۲۶ ساله از استقلال خوزستان که سابقه بازی در تیم پرسپولیس را نیز در کارنامه خود دارد در پست مهاجم و محمدرضا خانزاده بازیکن ۲۵ ساله از فولاد خوزستان که وی هم سابقه بازی در تیم پرسپولیس را در کارنامه دارد، به عنوان مدافع برای تیم «مشهد» پا به‌توپ می‌شوند.

مدیر عامل باشگاه «مشهد» ادامه داد: رضا سیفی از ملوان، اصغر جعفری از بادران تهران، امیرحسین موسی‌زاده از پارسه و عسگری از نفت مسجد سلیمان نیز به تیم «مشهد» پیوسته‌اند.

عباسی با بیان اینکه چهار بازیکن دیگر در فصل نقل و انتقالات به تیم « مشهد» اضافه می شوند، گفت: ممکن است در این میان با بازیکن خارجی نیز قرارداد ببندیم.

عباسی خاطرنشان کرد: در دنیای فوتبال امروز، بومی‌سازی معنا و مفهومی ندارد و برای گسترش مفهوم بومی‌سازی به زیرساخت‌های ویژه‌ای نیاز داریم که در حال حاضر برای تیم «مشهد» امکان‌پذیر نیست.