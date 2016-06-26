به گزارش خبرنگار مهر، داوود نجفیان بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی فرصت‌ها و تهدیدات آب و خاک اردبیل تصریح کرد: اردبیل در چشم‌انداز خود با ۴۸ میلیون مترمکعب کمبود آب مواجه خواهد شد و بر همین اساس انتقال ۵۰ میلیون مترمکعب برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: مجوز این انتقال اخذ شده و فراخوان BOT نیز منتشر شده است تا بتوان با انتقال آب کمبود شرب اردبیل را جبران کرد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان تأکید کرد: این تصور وجود داشت که با انتقال آب از قزل‌اوزن نیازهای جنوب استان تأمین نمی‌شود که البته صحیح نیست و در طول مسیر نیاز جنوب استان را نیز تأمین خواهیم کرد.

نجفیان همچنین به انتقال آب از چشمه گورگور اشاره کرد و افزود: ابتدا انتقال به سرعین و سپس به اردبیل در دستور کار قرار گرفته است و به روش بیع متقابل جهت تأمین شرب و نیاز پخت‌وپز انجام می‌شود.

وی همچنین با اشاره به طرح انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه متذکر شد: این طرح مطالعه و تائید شده و به دلیل این مسیر انتقال آن استان اردبیل است برای توجیه اقتصادی نیازهایی را برداشت خواهیم کرد.

وی افزود: در استان منابع آبی جدید نداریم و به واسطه اجرای سدها و تأسیسات آبی نمی‌توان منابع جدید تعریف کرد اما می‌توان از منابع موجود استفاده بهینه داشت.