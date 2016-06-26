  1. جامعه
  2. شهری
۶ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۷

برج میلاد میزبان مسابقات ملی روبیک شد

برج میلاد میزبان مسابقات ملی روبیک شد

مسابقات ملی مکعب روبیک قرار است اول مرداد ماه به میزبانی برج میلاد تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات ملی مکعب روبیک با هدف توجه ویژه به بازی های فکری و تاثیر آن بر ذهن و هوش نوجوانان و جوانان ایرانی در برج میلاد تهران برگزار  خواهد شد.

این مسابقات در بخش های مختلف شامل ۲*۲ ،۳*۳ ،۴*۴ ،۵*۵ ،۶*۶ ، ۷*۷ است و شرکت کنندگان می بایست در کوتاه ترین زمان ممکن مکعب های به هم ریخته را مرتب کنند.

علاقه مندان برای شرکت در این مسابقات می توانند تا ۱۵ تیرماه  به سایت   world cube association بخش در مسابقات iran nitonals  مراجعه کرده و پس از طی مراحل اعلام شده ثبت نام خود را تایید کنند.

این مسابقات که با همکاری هیات ورزشهای همگانی استان تهران است،جمعه اول مرداد ماه از ساعت ۱۰ الی۱۸ در گالری برج میلاد تهران برگزار می شود. 

کد مطلب 3696073
سیامک صدیقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار