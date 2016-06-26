برج میلاد میزبان مسابقات ملی روبیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات ملی مکعب روبیک با هدف توجه ویژه به بازی های فکری و تاثیر آن بر ذهن و هوش نوجوانان و جوانان ایرانی در برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.

این مسابقات در بخش های مختلف شامل ۲*۲ ،۳*۳ ،۴*۴ ،۵*۵ ،۶*۶ ، ۷*۷ است و شرکت کنندگان می بایست در کوتاه ترین زمان ممکن مکعب های به هم ریخته را مرتب کنند.

علاقه مندان برای شرکت در این مسابقات می توانند تا ۱۵ تیرماه به سایت world cube association بخش در مسابقات iran nitonals مراجعه کرده و پس از طی مراحل اعلام شده ثبت نام خود را تایید کنند.

این مسابقات که با همکاری هیات ورزشهای همگانی استان تهران است،جمعه اول مرداد ماه از ساعت ۱۰ الی۱۸ در گالری برج میلاد تهران برگزار می شود.