به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، گزارش ها حاکی از به راه افتادن کمپین هایی در فنلاند برای برگزاری همه پرسی به سبک بریتانیا به منظور جدایی از اتحادیه اروپا است.

این کمپین که «سباستین تینکینن»، رئیس سازمان جوانان حزب «ترو فینس» در فنلاند، رهبری آن را بر عهده دارد، در همان ساعات راه اندازی نخست موفق به جمع آوری بیش از ۱۰ هزار امضا شد.

گفتنی است وی از جمله اشخاص سیاسی این کشور است که به بدبینی به اتحادیه اروپا در فنلاند معروف است.

بر اساس گزارش ها، تنها حدود ۳۵۰۰ نفر از شهروندان فنلاند در زمان اعلام نتایج برگزیت در روز جمعه به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند.

«تینکینن» معتقد است فنلاند نیازمند یک همه پرسی مشابه (بریتانیا) برای رهایی از اتحادیه اروپا است.

گفتنی است فنلاند در سال ۲۰۱۳ و پیش از بریتانیا کمپین مشابهی تشکیل داد و در آن زمان حدود ۳۰ هزار نفر به آن رای مثبت داده و آن را امضا کردند. در صورتیکه طبق قوانین این کشور، برای چنین طرحی به پارلمان، دست کم ۵۰ هزار امضا مورد نیاز است.

برگزیت منجر به ایجاد بی ثباتی نسبی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده و از روز جمعه تا کنون خبرهایی مبنی بر میل دیگر اعضای اتحادیه اروپا برای جدایی از این اتحادیه به گوش می رسد.