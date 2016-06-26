  1. استانها
  2. قزوین
۶ تیر ۱۳۹۵، ۱۸:۴۸

شهردار محمدیه:

۷۳۲ میلیون تومان برای ساخت مصلی محمدیه هزینه شده است

۷۳۲ میلیون تومان برای ساخت مصلی محمدیه هزینه شده است

قزوین- شهردار محمدیه گفت: برای ساخت مصلی در شهر محمدیه تاکنون بیش از ۷۳۲ میلیون تومان از سوی شهرداری هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر حسین بهزادپور روز یکشنبه در هنگام بازدید استاندار از روند ساخت مصلی در شهر محمدیه اظهارداشت: یکی از درخواستهای مردم مومن شهر محمدیه ساخت مصلی برای اقامه نماز بود که خوشبختانه این طرح عملیاتی شد و ساخت آن ادامه دارد.

وی افزود: با همراهی شورای اسلامی شهر محمدیه تاکنون ۷۳۲ میلیون تومان برای ساخت مصلی هزینه شده و تکمیل آن به یک میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد.

شهردار محمدیه تصریح کرد: مصلی شهر محمدیه در زمینی به مساحت ۹۵۰۰ مترمربع ساخته می شود که  پنج هزار و ۱۳۵ مترمربع آن ساختمان مصلی و چهار هزار و ۳۶۶ مترمربع دیگر آن ساختمان های الحاقی شامل رواق، کتابخانه، آمفی تئاتر و ساختمان اداری است.

بهزادپور یادآورشد: برای تکمیل این مصلی تا مرحله نما بیش از یک میلیارد تومان اعتبار نیاز است و اگر این مقداربه موقع تامین شود قادریم تاپایان سال جاری این مصلی را به بهره برداری برسانیم.

کد مطلب 3696131

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها