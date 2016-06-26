۷۳۲ میلیون تومان برای ساخت مصلی محمدیه هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر حسین بهزادپور روز یکشنبه در هنگام بازدید استاندار از روند ساخت مصلی در شهر محمدیه اظهارداشت: یکی از درخواستهای مردم مومن شهر محمدیه ساخت مصلی برای اقامه نماز بود که خوشبختانه این طرح عملیاتی شد و ساخت آن ادامه دارد.

وی افزود: با همراهی شورای اسلامی شهر محمدیه تاکنون ۷۳۲ میلیون تومان برای ساخت مصلی هزینه شده و تکمیل آن به یک میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد.

شهردار محمدیه تصریح کرد: مصلی شهر محمدیه در زمینی به مساحت ۹۵۰۰ مترمربع ساخته می شود که پنج هزار و ۱۳۵ مترمربع آن ساختمان مصلی و چهار هزار و ۳۶۶ مترمربع دیگر آن ساختمان های الحاقی شامل رواق، کتابخانه، آمفی تئاتر و ساختمان اداری است.

بهزادپور یادآورشد: برای تکمیل این مصلی تا مرحله نما بیش از یک میلیارد تومان اعتبار نیاز است و اگر این مقداربه موقع تامین شود قادریم تاپایان سال جاری این مصلی را به بهره برداری برسانیم.