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۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۸

فرمانده انتظامی گالیکش:

۱۰۰ رأس دام فاقد مجوز در گالیکش توقیف شد

۱۰۰ رأس دام فاقد مجوز در گالیکش توقیف شد

گالیکش - فرمانده انتظامی شهرستان گاليكش از توقيف يک كاميون حامل ۱۰۰ راس دام فاقد مجوز در ايست و بازرسی تنگراه خبر داد.

سرهنگ غلام رضايی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران ايست و بازرسی تنگراه شهرستان گاليكش، روز شنبه حين كنترل خودروهای عبوری موفق به توقيف يک كاميون حامل احشام فاقد مجوز شدند.

وی ادامه داد: در اين عمليات ۱۰۰ راس احشام فاقد مجوز كشف و پس از صورتجلسه تحويل پست قرنطينه مستقر در ايست و بازرسی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گاليكش در پايان خاطرنشان کرد: پليس با ورود هرگونه كالای قاچاق برخورد خواهد کرد و شهروندان نيز  برای همیاری پلیس در این مسئله می توانند هرگونه اطلاعات در خصوص اماكن توزيع قاچاق كالا را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 3696216

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