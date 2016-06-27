۱۰۰ رأس دام فاقد مجوز در گالیکش توقیف شد

سرهنگ غلام رضايی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران ايست و بازرسی تنگراه شهرستان گاليكش، روز شنبه حين كنترل خودروهای عبوری موفق به توقيف يک كاميون حامل احشام فاقد مجوز شدند.

وی ادامه داد: در اين عمليات ۱۰۰ راس احشام فاقد مجوز كشف و پس از صورتجلسه تحويل پست قرنطينه مستقر در ايست و بازرسی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گاليكش در پايان خاطرنشان کرد: پليس با ورود هرگونه كالای قاچاق برخورد خواهد کرد و شهروندان نيز برای همیاری پلیس در این مسئله می توانند هرگونه اطلاعات در خصوص اماكن توزيع قاچاق كالا را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.