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۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۱

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام:

جشنواره تعاونی برتر در ایلام برگزار می شود

جشنواره تعاونی برتر در ایلام برگزار می شود

ایلام-مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت: جشنواره تعاونی برتر در ایلام برگزار می شود.

علیرضا زرگوش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود یک هزار و ۵۰۰ تعاونی در بخش های مسکن، کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن در استان ایلام فعال هستند.

وی با اشاره به فراخوان جشنواره تعاونی برتر در ایلام، گفت: شرکت های تعاونی استان ایلام تا ۲۰ تیرماه فرصت دارند برای رقابت در جشنواره تعاونی های برتر ثبت نام کنند.

زرگوش عنوان کرد: جشنواره تعاونی های ایلام هم زمان با هفته تعاون در شهریور ماه امسال برگزار می شود و از تعاونی های برتر استان قدردانی خواهد کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت: پس از ثبت نام، شورای اجرایی جشنواره در ستاد مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعاونی های برتر را معرفی خواهد کرد.

کد مطلب 3696284

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