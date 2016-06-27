جشنواره تعاونی برتر در ایلام برگزار می شود

علیرضا زرگوش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود یک هزار و ۵۰۰ تعاونی در بخش های مسکن، کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن در استان ایلام فعال هستند.

وی با اشاره به فراخوان جشنواره تعاونی برتر در ایلام، گفت: شرکت های تعاونی استان ایلام تا ۲۰ تیرماه فرصت دارند برای رقابت در جشنواره تعاونی های برتر ثبت نام کنند.

زرگوش عنوان کرد: جشنواره تعاونی های ایلام هم زمان با هفته تعاون در شهریور ماه امسال برگزار می شود و از تعاونی های برتر استان قدردانی خواهد کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت: پس از ثبت نام، شورای اجرایی جشنواره در ستاد مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعاونی های برتر را معرفی خواهد کرد.