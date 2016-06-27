عملکرد عمرانی در بازار تاریخی اردبیل چهار برابر اعتبار مصوب است

کریم حاجی‌زاده صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از روند بهسازی بازار چاقوسازان اردبیل به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر دو پروژه اصلی بهسازی و مرمت در بازار تاریخی اردبیل اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها شامل سرای وکیل به عنوان یکی از سراهای قدیمی بازار و بازار چاقوسازان است، اضافه کرد: مجموع دو پروژه ۱۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان سال گذشته سه میلیارد ریال اعتبار درخواست شد اما از این میزان یک میلیارد و ۱۹ میلیون ریال تحقق یافت و ما با بدهی به پیمانکاران به اندازه چهار برابر این اعتبار فعالیت عمرانی داشتیم.

حاجی‌زاده تعهدات میراث فرهنگی استان در مرمت بازار را طراحی، نظارت و اجرا و تأمین آجر برشمرد و افزود: مابقی نیازمندی‌ها باید از سوی مغازه‌داران تأمین شود.

وی در خصوص برخی اظهارات مبنی بر اینکه بازار تاریخی به دلیل بی‌توجهی تخریب شده است، ادامه داد: مرمت بازار از دوره اصلاحات آغاز شده است و از ابتدا نیز وضعیت مطلوبی نداشت؛ به همین دلیل طرح مرمت و بازسازی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان ابراز امیدواری کرد با بهبود وضعیت اعتبارات امسال بتوان بخش مهمی از دو پروژه مرمت بازار را به فرجام رساند.