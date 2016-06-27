به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در جلسه شورای معاونين هلال‌احمر با موضوع دستاوردهای جدید و برنامه‌های آتی شرکت نساجی هلال، گفت: شرکت نساجی هلال باید بازار خود را تقویت کند و ما نیز موظفیم تا از این شرکت و تولیدات آن حمایت کنیم.

وی با اشاره به ضرورت رعایت مناسبات اقتصادی در عملکرد شرکت نساجی هلال، گفت: ضروری است در كنار حفظ و ارتقاي کیفیت محصولات، پرداخت های به شرکت نيز به‌ موقع باشد تا اصل موفقيت يک بنگاه توليدی رعايت شود.

ضيايي با تأكيد بر اينكه برای مصرف‌کنندگان، کیفیت و برای شرکت تامين منابع مالی مهم است، اظهار داشت در اين مسير لازم است شرکت نساجی هلال، کیفیت محصولات خود را همواره افزايش و البته در مسير رقابتی ارتقاء دهد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین با تقدیر از مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، مديران و بخصوص کارگران زحمتكش شرکت نساجی هلال، بدليل دستیابی این شرکت به موفقیت‌های چشمگیر در تولید محصولات جديد و البته با كيفيت، عنوان کرد: شرکت نساجی هلال در زمان تحویل به مدیریت جدید، شرایط نامساعدی داشت؛ اما اکنون اين شرکت، دستاوردهای خوبی داشته است. سابق بر این هم نساجی هلال بازار خود را داشت، اما محصولات آن با کیفیت پایین و با قيمت غير رقابتي عرضه مي شد و اين نقص، همواره دغدغه اصلي مان بود، لذا از ابتدای انتصاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره جدید، بر این مهم تاکید کردیم که کیفیت بالا و مزیت رقابتی بايد به عنوان يك اصل همواره مورد توجه قرار گيرد و دستيابي به الگوي بنگاه داري؛ بعنوان يك شاخص، همواره مورد نظر جمعيت است.

ضيايي با بیان اینکه در ميان ١٩٠ جمعيت ملي هلال احمر و صليب سرخ، تنها دو جمعیت به صورت مستقل ملزومات نساجی مورد نیاز خود را تولید می‌کنند، اظهار کرد: بسیاری از روسای و مسئولين جمعیت‌های ملی در بازدیدهای اخيرشان از شرکت نساجی هلال از توانمندی هلال‌احمر ایران در تولیدات نساجی شگفت‌زده شده و این دستاوردها را تحسين برانگيز و قابل تقدیر دانستند.

به گفته وی، یکی از مهمترین وظایف هلال احمر تامین سرپناه و فراهم کردن بستر زندگی(اسكان اضطراري) برای حادثه‌دیدگان است که در این زمینه نیز رهبر معظم انقلاب پس از خدمت رسانی هلال‌احمر به زلزله‌زدگان ورزقان که در مدت بسیار کوتاهی، هلال‌احمر؛ چادرهای بسياري را برای اسکان هموطنان برپا کرد، فرمودند که «این باورنکردنی است، اما واقعیت دارد.» و این؛ نشان مي دهد كه هلال احمر در حوادث و سوانح به خوبی عمل كرده است و تكيه بر توليد داخلی، ضمن رفع دغدغه های تأمين به موقع مايحتاج، خود؛ بهترين الگوی عملی اقتصاد مقاومتی است.

ضیائی با تاکید بر اینکه نگاه شرکت نساجی هلال باید بر مدار تحقیق و توسعه (R&D) باشد، گفت: به علاوه لزوم بازمهندسی این مجموعه و نوآوری و به‌روز کردن ماشین‌آلات، باید مورد توجه قرار گیرد تا هر روز شاهد شكوفايي روزافزون شركت و الگویی برای ساير واحدهای نساجی در كشور باشيم.