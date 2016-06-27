به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، علی اکبر کریمی اظهار داشت: هر ساله کشاورزان در موضوع فروش گندم مازاد بر نیاز، با مشکلاتی مواجه هستند که باید این مشکلات به صورت ریشه‌ای رفع شود.

وی بر لزوم سرعت بخشی به فرآیند خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تاکید کرد و افزود: کشاورزان قشر زحمت کشی هستند که باید منافع آنها همواره حفظ و مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در سال جاری تمهیدات خوبی را برای خرید گندم از کشاورزان در نظر گرفته و قیمت مناسبی تعیین کرده، به طوری که قیمت اعلام شده بالاتر از قیمت تمام شده در بازار است.

کریمی با اشاره به اهمیت پرداخت به موقع وجه پرداختی به کشاورزان استان در خرید گندم افزود: دستگاه‌های اجرایی مربوطه باید تمهیداتی را فراهم کنند و بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل در سریع‌ترین زمان ممکن وجه گندم خریداری شده از کشاورزان را پرداخت کند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس ضمن اشاره به اینکه با افزایش نزولات جوی در سال زراعی جاری تولید گندم بیش از ۴۰۰هزار تن در استان پیش‌بینی می‌شود خاطرنشان ساخت: همکاری سازمان صنعت معدن و تجارت، سازمان غله و جهاد کشاورزی استان به منظور آسان کردن فرآیند خرید گندم و ذخیره‌سازی آن به نحو مطلوب ضرورت دارد.

وی با اشاره به لزوم مقابله با نقش دلالان به عنوان خریدار گندم افزود: با توجه به تصمیمات گرفته شده مقرر شد گندم خریداری شده از کشاورزان عودت داده نشود و از همه نقاط استان گندم تحویل و خریداری شود تا دست دلالان در این زمینه کوتاه شود.

کریمی با بیان اینکه در سال‌های گذشته همزمان با آغاز تحریم‌ها موضوع بحران گندم و افزایش ظرفیت سیلوها مورد توجه بود، بیان داشت: امروز با توجه به خودکفایی که حاصل شده است، شاهد ظرفیت بالای سیلوها و انبارهای مکانیزه استان هستیم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی مسأله توزیع آرد با کیفیت در روستاها را مهم برشمرد و گفت: باید آرد باکیفیت در اختیار روستاییان قرارداد و احداث یک مجتمع نانوایی به منظور افزایش نان محلی در روستاها و به ویژه در سطح شهر اقدام بسیار مهمی است.

وی اظهار کرد: نان صنعتی از قیمت بالایی برخوردار است و با ذائقه مردم سازگار نیست از طرفی دیگر کیفیت نان در استان افت کرده و در حال حاضر نان ها از کیفیت لازم برخوردار نیستند.