قیمت جهانی نفت کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معاملات آتی روز دوشنبه به دلیل پس لرزه های اقتصادی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، به روند نزولی خود ادامه داد و با کاهش بیشتر قیمت‌ها روبرو شد.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت با ۱۵ سنت کاهش به ۴۸ دلار و ۲۶ سنت در هر بشکه رسید، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۲۵ سنت کاهش در مقابل ۴۷ دلار و ۳۹ سنت به ازاری هر بشکه معامله شد.

همچنین یکی از دلایل مهم کاهش قیمت نفت در روز دوشنبه به کاهش پوند انگلیس برمی گردد که تجار جهانی همچنان در شوک تحولات بازارهای اقتصادی قرار گرفته اند و منتظر روزهای آینده و چگونگی روند بازارها و واکنش آنها به تبعات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هستند.

به گفته تحلیلگران اقتصادی، اگر انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا با کاهش ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی روبرو شود، تقاضا این کشور برای نفت ۱۶ هزار بشکه در روز کاهش پیدا می کند.

البته از دیگر علت‌های روند نزولی قیمت نفت در روز دوشنبه به نگرانی مازاد تولید طلای سیاه در کشورهای آسیایی نسبت داده می شود.