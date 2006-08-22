تعيين ظرفيت جنسيتي در رشته هاي پزشكي ؛ دلايل و پيامدها

رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمان در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر دليل اين تصميم را نبود پزشك در بسياري از روستاهاي دور افتاده استان كرمان برشمرد.

دكتر "محمد جواد زاهدي" گفت: طي سال هاي اخير نزديك به 70 درصد ورودي دانشگاه هاي علوم پزشكي را زنان تشكيل مي دهند و بيشتر اين افراد پس از اتمام درس خود امكان ارائه خدمات به روستاهاي دور افتاده را نداشتند به همين دليل روستاهاي دور افتاده همچنان با كمبود پزشك مواجه بودند.

وي خاطرنشان كرد: تعيين ظرفيت جنسيتي براي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در رشته هاي دندانپزشكي و پرستاري بر پايه مكاتبات اين دانشگاه با وزارت بهداشت انجام گرفته است و دانشگاه به دليل تعداد پائين فارغ التحصيلان مرد در رشته هاي گروه پزشكي اين تصميم را اتخاذ كرده است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمان ياد آور شد: هنوز هم برخي از روستاهاي شهرهاي كهنوج و جيرفت در استان كرمان فاقد پزشك هستند و بسياري از بيمارستان ها و مراكز خدمات بهداشتي نيز با كمبود پرستار مرد براي ارائه خدمات در بخش هاي مربوط به مردان مواجه هستند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه به دليل تعيين ظرفيت جنسيتي برخي از دختران درس خوان تر ممكن است در انتخاب رشته خود با مشكل مواجه شوند و پسران با نمرات كمتر از آنها در دانشگاه قبول شوند، تأكيد كرد: اين بحث از نظر نمرات پذيرفته شدگان قابل پذيرش است و من نيز اين مسئله را قبول دارم اما نكته مهم تر در پزشكي مشكلات موجود در جامعه است كه بايد از سوي نظام سلامت مورد توجه قرار گيرد.

"زاهدي" گفت: بايد بپذيريم هنوز در برخي مناطق دور افتاده ممكن است به دليل برخي مسائل نتوان پزشك زن براي ارائه خدمات پزشكي فرستاد در حاليكه مردم آن منطقه نيز جزيي از مردم كشور هستند و بايد از خدمات يك پزشك بهره مند شوند.

وي اظهار داشت: تعيين ظرفيت رشته هاي دندانپزشكي و پرستاري بر اساس جنسيت براي چند سال در دانشگاه علوم پزشكي كرمان ادامه خواهد داشت و براي رشته پزشكي و ديگر رشته هاي گروه پزشكي نيز درخواست شده كه به اين شكل دانشجو پذيرفته شود.

بسياري از دختران پس از تحصيل فعاليت خدمات رساني درماني را رها مي كنند و اين موضوع شايد يكي از علت هاي اتخاذ تصميم تعيين جنسيتي پذيرش در برخي رشته ها باشد اما بنظر مي آيد ابن اتفاق در برخي رشته ها اشكالي ايجاد نمي كند رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران معتقد است بسياري از دختران پس از تحصيل فعاليت خدمات رساني درماني را رها مي كنند و اين موضوع شايد يكي از علت هاي اتخاذ اين تصميم باشد.

دكتر "باقر لاريجاني" در گفتگو با مهر، تأكيد كرد: علاوه بر اينكه بسياري از دختران فارغ التحصيل در گروه علوم پزشكي پس از تحصيل فعاليت خدمات رساني درماني خود را رها مي كنند، برخي مواقع نيز دختران به دليل بعضي محدوديت ها نمي توانند در مناطق محروم به ارائه خدمات بپردازند بنابراين بنظر مي آيد تعيين جنسيتي پذيرش در برخي رشته ها اشكالي ايجاد نمي كند.

وي ياد آور شد: مسائلي نظير پذيرش دانشجو، كيفيت پذيرش و ميزان ظرفيت دانشگاه ها از سوي كميته آموزش در وزارت بهداشت تعيين مي شود و پذيرش دانشجوي برخي رشته هاي پزشكي به تفكيك جنسيت در مجموع از سياست هايي است كه در معاونت آموزشي وزارت بهداشت انجام گرفته است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص تأثير اين نوع پذيرش در دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان يك دانشگاه تيپ يك گفت: البته نظر دانشگاه در اين مورد چندان تأثير گذار نبود اما نكته مهم در دانشگاه علوم پزشكي تهران اين است كه به دليل اينكه رتبه هاي بالاي كنكور سراسري اين دانشگاه را براي ادامه تحصيل انتخاب مي كنند دانشگاه با مشكل چنداني مواجه نمي شود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در گفتگو با مهر، به نقل و انتقال بيش از اندازه دختران و كاهش جمعيت دانشجويي دانشگاه اشاره كرد و گفت: دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در فصل نقل و انتقالات با موج زيادي از تقاضا از سوي دانشجويان دختر مواجه مي شود كه اين مسئله موجب مي شود جمعيت كلاس ها كاهش پيدا كند و دانشجويان جديد الورود با مشكلاتي مواجه شوند.

سياست تعيين ظرفيت جنسيتي در برخي رشته هاي پزشكي بر اين اساس شكل گرفت كه ارائه خدمت نظام سلامت در مناطق محروم با گستردگي بيشتري انجام گيرد زيرا فارغ التحصيلان دختر امكان كمتري براي حضور در اين مناطق دارند رئيس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

دكتر "مسعود صالحي" افزود: اين امر را موثر در تعيين ظرفيت جنسيتي در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان براي رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، پرستاري دانست و افزود: دانشگاه علوم پزشكي زاهدان به دليل پذيرش بومي و سهميه منطقه محروم، ظرفيت بالايي براي پذيرش دانشجو ندارد به همين دليل افزايش خروجي دختران بر اثر نقل و انتقالات جمعيت دانشجويان را به حدي كاهش مي دهد كه مشكلاتي را براي دانشگاه ايجاد خواهد كرد.

وي تأكيد كرد: البته بايد به يك نكته مهم در تعيين ظرفيت جنسيتي نيز توجه داشت. در واقع بيشتر پذيرفته شدگان در سال هاي اخير در رشته هاي گروه علوم پزشكي را دختران تشكيل مي دهند كه داراي رتبه هاي بالاتري در كنكور نيز هستند، در حاليكه با تعيين ظرفيت جنسيتي در برخي رشته هاي پزشكي دانشجويان پسر پذيرفته شده با رتبه هاي پائين تري به دانشگاه راه مي يابند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان خاطرنشان كرد: سياست تعيين ظرفيت جنسيتي در برخي رشته هاي پزشكي بر اين اساس شكل گرفت كه ارائه خدمت نظام سلامت در مناطق محروم با گستردگي بيشتري انجام گيرد زيرا فارغ التحصيلان دختر امكان كمتري براي حضور در اين مناطق دارند.

وي اظهار داشت: بايد توجه كرد افزايش ارائه خدمت نظام سلامت به مناطق محروم نيازمند راه حل مناسبي است. البته براي استان سيستان و بلوچستان وجود فارغ التحصيل پسر براي خدمت رساني بيشتر به مردم موثرتر خواهد بود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي بابل نيز معتقد است تغيير تركيب جنسيتي دانشگاه در سال هاي اخير و افزايش ورودي هاي دختران نمي تواند امكانات را به صورت مناسب در اختيار دانشجويان قرار دهد.

دكتر "ابراهيم مكانيكي" ياد آور شد: ظرفيت خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي بابل به طور مساوي براي دختران و پسران تعيين شده بود اما طي سال هاي اخير با افزايش ورودي دختران در رشته هاي علوم پزشكي تركيب جنسيتي تغيير كرده و موجب تراكم بيش از اندازه در خوابگاه هاي دختران شده است.

وي گفت: براي تعيين ظرفيت جنسيتي با وزارت بهداشت مكاتبه صورت گرفت و دليل اصلي آن نيز افزايش تعداد دختران در خوابگاه ها و عدم امكانات دانشگاه براي پذيرش اين تعداد دانشجو بود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي بابل اظهار داشت: در حال حاضر تعداد دختران دانشگاه علوم پزشكي بابل دو برابر تعداد دانشجويان پسر است و همين امر موجب شده خوابگاه هاي پسران بعضاً خالي بماند و خوابگاه هاي دختران با تراكم بيش از اندازه مواجه شوند و با توجه به امكانات محدود دانشگاه امكان تهيه خوابگاه براي دختران نيز وجود ندارد.

در حال حاضر60 درصد داوطلبان دانشگاه ها را خانم ها تشكيل مي دهند و ظرفيت پذيرش براي خانم ها نيز بيش از 60 درصد است بنابراين مشكلي از نظر تضييع حق خانم ها در تعيين جنسيتي ظرفيت برخي رشته هاي پزشكي نخواهيم داشت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

"مكانيكي" در خصوص احتمال ورود دانشجويان پسر با رتبه هايي پائين تر از دختران در اجراي طرح تعيين ظرفيت جنسيتي گفت: رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي از جمله رشته هايي هستند كه در هر صورت رتبه هاي بالاي كنكور آن را انتخاب مي كنند و تفاوت چشمگيري در ميان ورودي هاي اين رشته از نظر رتبه كنكور مشاهده نمي شود و در هر دو گروه دختران و پسران بازهم رتبه هاي بالا در اين دو رشته به تحصيل مي پردازند.

اين در حالي است كه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأكيد كرد: تعيين جنسيتي ظرفيت رشته هاي پزشكي حق دختران را ضايع نمي كند.

دكتر "كامران باقري لنكراني" در خصوص تعيين ظرفيت برخي از دانشگاه هاي علوم پزشكي بر اساس جنسيت گفت: در حال حاضر60 درصد داوطلبان دانشگاه ها را خانم ها تشكيل مي دهند و ظرفيت پذيرش براي خانم ها نيز بيش از 60 درصد است بنابراين مشكلي از نظر تضييع حق خانم ها در تعيين جنسيتي ظرفيت برخي رشته هاي پزشكي نخواهيم داشت.

" لنكراني" در گفتگو با مهر در خصوص علت تعيين جنسيتي ظرفيت برخي رشته هاي پزشكي در 30 دانشگاه و دانشكده علوم پزشكي كشور افزود: بعضي از دانشگاه ها اعلام كردند كه ما امكان تهيه خوابگاه و يا امكانات رفاهي كه در زمان تحصيل براي همه دانشجويان لازم است را نداريم به همين علت دانشگاه ها ظرفيت خود را براساس توان امكاناتي خود تفكيك كردند.

وي افزود: ملاك اعلام امكانات از سوي دانشگاه ها بوده است. به عنوان مثال دانشگاه ها اعلام كردند كه براي 60 درصد ورودي دختر و40 درصد ورودي پسر مي توانند امكانات تهيه كنند. برخي از دانشگاه ها اين محدوديت را نداشته اند و تعيين جنسيتي در ظرفيت پذيرش آنها صورت نگرفته است.