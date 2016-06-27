۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۲

گزارش هواشناسی؛

وزش باد شدید و طوفان شن در شرق کشور

سازمان هواشناسی برای دو روز آینده در شرق کشور وزش باد شدید و برای منطقه زابل طوفان شن پیش بینی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی امروز و روز سه شنبه در ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس مرکزی افزایش ابر و در بعد از ظهر و اوایل شب، رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

امروز در مناطقی از شمال شرق کشور نیز افزایش ابر و رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست.

طی دو روز آینده در شرق کشور وزش باد شدید پیش بینی می شود که در منطقه زابل سبب باد تشدید گرد و خاک و در بعضی ساعات طوفان شن خواهد شد.

همچنین برای  استان تهران نیز آسمانی نیمه ابری، در بعد از ظهر افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده و وزش باد در روز دوشنبه پیش بینی شده است.

