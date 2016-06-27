تلاوت قرآن بهترین راه برای مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه جزء خوانی قرآن مجید در مسجد امام خمینی(ره) بروجرد با اشاره به نقش قرآن در زندگی انسان اظهار داشت: تلاوت قرآن و درک مفاهیم و محتوای آن انسان را از ظلمت رهایی بخشیده و به سوی نور الهی حرکت خواهد کرد.

وی بیان داشت: تلاوت یک آیه از قرآن در این ایامی که ماه ضیافت الهی است، ثوابش به اندازه ختم کل قرآن است و لیالی قدر فرصت مناسبی است تا با تلاوت آیات نور هزار برابر ثواب و پاداش از خداوند منان طلب کنیم.

امام جمعه بروجرد افزود: هر فرد مسلمان همواره با بهره گیری قرآن می تواند به حقایقی دست یابد که در طول تاریخ حکومت ها و عصرها و نسل ها نتوانسته اند به آن دست یابند، زیرا کلام وحی انسان را به نور الهی که همان تقوا و عمل صالح است می رساند و نمی گذارد که به بیراهه رود.

حجت الاسلام ترابی افزود: سخن گفتن در حضور قرآن دشوار است زیرا که کلام الهی آن چه را که نیاز است، شیوا و رسا و با معنا و مفاهیم روشن به انسان می فهماند و درک حقیقتی همچون قرآن برای انسانها تا حدودی دشوار است.

وی افزود: در این دوران که دشمن با هدف تهاجم فرهنگی قصد ضربه زدن به انقلاب و نظام و رهبری را دارد، بهترین سنگری که می تواند جوانان را در برابر جنگ نرم دشمن حفظ کند یاری گرفتن از قرآن است.

امام جمعه بروجرد اظهار داشت: دشمن با هدف فاصله انداختن بین جوانان قصد دارد تا هر کدام از این سربازان مسلمان را نسبت به اسلام بد بین کند و ما وظیفه داریم تا با برگزاری محافل و مجالس قرآنی دشمن را در راه رسیدن به هدف اصلی خود ناکام گذاریم.

وی گفت: تلاوت قرآن بهترین وسیله برای مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن و مفاهیم آن بهترین وسیله ای برای نزدیک شدن به قرب الهی است.

حجت الاسلام ترابی با اشاره به فراهم بودن زمینه برگزاری مراسم و محافل قرآن در کشور گفت: خوشبختانه امروز به برکت انقلاب و امام راحل و مقام معظم رهبری، ترویج قرآن به راحتی و بدون هیچ دغدغه ای در همه جا به خصوص مساجد پا برجاست و این نشان از عمق معنوی قلوب ملت با کلام الهی است.

نماینده ولی فقیه در بروجرد در ادامه افزود: صداوسیما در زمینه نشر این آیات نور تلاش های بسیاری در پخش مراسم های مختلف جزء خوانی در کشور به خصوص در این ایام انجام داده و شبکه افلاک با پخش مراسم جزءخوانی در لرستان و شهرستان بروجرد به صورت زنده، سبب پیوند و انس معنوی مردم با قرآن را به دنیا نشان دهد.

بنا بر این گزارش، مراسم جزء خوانی قرآن از امروز به مدت ده روز همه روزه از ساعت ده تا دوازده صبح در مسجد امام بروجرد با حضور قاریان برتر قرآن برگزار می شود.