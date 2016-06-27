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۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۰

مدیر میراث فرهنگی ایلام خبر داد:

دستگیری حفاران غیر مجاز آثار تاریخی و فرهنگی در استان ایلام

دستگیری حفاران غیر مجاز آثار تاریخی و فرهنگی در استان ایلام

ایلام-مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ایلام از دستگیری و انهدام یک باند قاچاق آثار تاریخی و فرهنگی در شهرستان ایلام خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی ایلام، سجاد رحمانی گفت: طی یک عملیات توسط یگان حفاظت اداره میراث فرهنگی شهرستان ایلام، سپاه ناحیه و کلانتری مرکزی بخش چوار در محدوده استحفاظی بخش چوار یک باند قاچاق آثار تاریخی و فرهنگی انهدام و متهمان در حین حفاری دستگر شدند.

وی اعلام کرد: در پی گشت شبانه توسط نیروهای یگان حفاظت این اداره  با تعدادی از حفاران غیر مجاز که شبانه شروع به حفاری در محدوده استحفاظی بخش چوار کردند، طی یک عملیات حفاران دستگیر و همراه با آلات و ادوات جرم به کلانتری بخش چوار تحویل که پس از بازجویی اولیه روانه مراجع قضایی شدند.

رحمانی ادامه داد: یغماگران آثار تاریخی بدانند که گشت های میراث فرهنگی شهرستان به صورت مستمر از آثار تاریخی و فرهنگی حفاظت خواهند داشت که علاوه بر یگان حفاظت اداره کل ، تمامی آحاد مردم و نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه امنیتی به صورت جد از این آثار که هویت یک کشور است حراست می کنند.

کد مطلب 3696445

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