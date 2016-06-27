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۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۵

رئیس حوزه علمیه اصفهان:

شیعه علی(ع) هرگز اموال مردم را تصرف نمی کند

شیعه علی(ع) هرگز اموال مردم را تصرف نمی کند

اصفهان - رئیس حوزه علمیه اصفهان گفت: کسی که خود را شیعه حضرت علی(ع) می داند هیچگاه به مردم جامعه خود ظلم نکرده و مال و اموال مردم و بیت المال را تصرف نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس حوزه علمیه اصفهان، آیت الله حسین مظاهری در درس اخلاق ماه مبارک رمضان در مسجد حکیم اصفهان با اشاره به مطلب فوق، اظهار داشت: چنین اقداماتی مغایر رفتار اسلامی و شیعه علوی است.

وی گفت: پیروان حضرت علی(ع) تا حد امکان زشتی را از خود دور می کنند و تشیع خود را با دوری از زشتی و رذائل اخلاقی مانند تهمت، غیبت، ظلم و ستم به مردم نشان می دهند.

رئیس حوزه علمیه اصفهان افزود: جامعه شیعی باید از غیبت و تهمت پاک شود که این رذائل اخلاقی زیبنده جامعه اسلامی و شیعی نیست.

این مرجع تقلید همچنین با اشاره به نامگذاری غیراسلامی بعضی از خانواده ها برای فرزندان خود تصریح کرد: انتخاب نام های غیراسلامی و غربی مصداقی از ورود فرهنگ های غرب به کشور اسلامی است.

وی ادامه داد: اسامی اسلامی و نام ائمه اطهار(ع) باید برای فرزندان از سوی خانواده ها انتخاب شود که این رفتار، شعار شیعه گری مردم ما را نشان می دهد.

آیت الله مظاهری، شیعه بودن را نیازمند اجرای دستورات دین و عمل صالح دانست و گفت: فرد شیعه علاوه بر شعار و عقیده در عمل نیز باید شیعه باشد و دستورات اسلامی را رعایت کند که این کار زمینه سعادت او در دنیا و آخرت را فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 3696464

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