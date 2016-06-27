نمایشگاه قرآن بزرگترین فعالیت تبلیغی و ترویجی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عزیززاده، مدیر کمیته ویژه نمایشگاه قرآن در نشست خبری تشریح فعالیت های این بخش از نمایشگاه با اشاره به اینکه این کمیته با سه بخش ویژه اقتصاد مقاومتی، قرآن و رسانه و نهضت فهم قرآن کریم برای نخستین بار در نمایشگاه قرآن آغاز به فعالیت کرده است، گفت: با توجه به اینکه برای این دوره از نمایشگاه شعاری تحت عنوان «به سوی فهم قرآن کریم» در نظر گرفته شده است ما نیز در تلاش برای حرکت در این مسیر بوده ایم.

وی با تاکید بر اینکه نمایشگاه قرآن یکی از بزرگترین فعالیت های تبلیغی و ترویجی کشور است، ادامه داد: نمایشگاه در تلاش است با ارائه فعالیت های جاذب و پراثر بتواند در مخاطبان نمایشگاه انگیزه انس بیشتر با قرآن را ایجاد کند.

مدیر کمیته ویژه نمایشگاه قرآن با بیان اینکه کارکرد اصلی نمایشگاه ایجاد عامل انگیزش برای انس بیشتر با این کتاب آسمانی است، تصریح کرد: تمام بخش های نمایشگاه نیز باید این مهم را دنبال کنند.

عزیززاده با اشاره به اینکه بخش اقتصاد مقاومتی کمیته در تلاش برای فرهنگ سازی مصرف کالاهای داخلی است، تصریح کرد: در بخش قرآن و رسانه این کمیته ویژه نیز درصددیم مردم را وارد فضای رسانه های قرآنی جهان اسلام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در بخش فهم قرآن کریم در تلاش برای ورود مردم به لایه های مفهومي این کتاب آسمانی هستیم، عنوان کرد: مردم در کمیته ویژه این دوره از نمایشگاه با یک مدل کوچک شده از نمایشگاه مفهومی قرآن آشنا می شوند.

مدیر کمیته ویژه نمایشگاه قرآن یادآور شد: نمایشگاه قرآن با سبک های سالیان گذشته اش تا نقطه اوج خود رفته است و دیگر جذابیت ندارد بنابراین به شدت نیاز است سبک و مدل نمایشگاه تغییر کند که آن هم نیازمند طرح و برنامه مناسب است. باید تمامی بخش های نمایشگاه در قالب بخش ویژه برگزار شود تا با آفت کاهش کیفیت و مخاطب روبه رو نشود.