  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۸:۳۹

حزب الله لبنان:

تروریسم نتیجه حمایت های آشکار و پنهان برخی رژیمهاست

تروریسم نتیجه حمایت های آشکار و پنهان برخی رژیمهاست

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای به انفجارهای انتحاری در منطقه القاع لبنان واکنش نشان داد و آنرا در نتیجه حمایتهای همه جانبه برخی رژیمها و کشورهای منطقه و دنیا دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای انفجارهای انتحاری در القاع در لبنان را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: حزب الله لبنان جنایت تروریستی عوامل انتحاری در القاع که به شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان بی گناه شد را محکوم می کند و به خانواده های شهیدان تسلیت می گوید و برای زخمی شدگان  طلب شفای عاجل می کند.

حزب الله لبنان بیان کرد: این جنایت نتیجه ای جدید از تفکر تروریستی کوردلانه است که در منطقه همانند وبا شیوع پیدا کرده و خطری بزرگ برای مردم آن است.این خطر لبنان و ساکنان همه مناطق و طوایف را فارغ از هر گونه وابستگی هدف قرار داده است.

در این بیانیه آمده است: این اقدامات تروریستی در نتیجه حمایت آشکار و پنهان برخی کشورهای و رژیمها در منطقه و دنیا از تروریستهای قاتل است.حمایت تسلیحاتی، رسانه ای و معنوی و حمایت سیاسی.

حزب الله بیان کرد: با این تفکر تکفیری باید با قدرت تمام مقابله شود.ریشه های تفکر تکفیری باید شناسایی و اهداف و طرح های آن برملا شود و از شیوع و گسترش آن ممانعت به عمل آید.بر خلاف آنچه برخی از سیاستمداران و حواشی آنها در لبنان انجام می دهند و برای مخفی نگه داشتن این افکار کینه توز بزرگترین عملیات گمراه کننده را انجام می دهند.آنها با بهره گیری از رسانه و از طریق اتخاذ مواضع سیاسی به دنبال توجیه و پوشش برای این تروریستها هستند.

گفتنی است، منابع لبنانی بامداد امروز از کشته شدن ۶ نفر و زخمی شدن ۱۹ نفر دیگر در چهار انفجار انتحاری در منطقه القاع در شرق لبنان خبر دادند.

این انفجارها به فاصله هر ۱۰ دقیقه رخ داد و در نزدیکی مرکز گمرگ در مرزهای لبنان در منطقه القاع بود.زخمی شدگان به بیمارستان دولتی و بتول در هرمل منتقل شدند.

کد مطلب 3696576

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها