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۳۰ مرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۵۴

يك روز پس از حمله هوايي رژيم صهيونيستي؛

ونزوئلا خواستار تقويت آتش بس در خاورميانه شد

ونزوئلا خواستار تقويت آتش بس در خاورميانه شد

رئيس جمهوري ونزوئلا از سازمان ملل متحد خواست تقويت آتش بس خاورميانه را تضمين كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رويترز، هو گو چاوز رئيس جمهوري ونزوئلا كه از منتقدان سرسخت سياست هاي جنگ طلبانه آمريكاست و بارها از لبنان طي حمله اسرائيل به اين كشور حمايت كرده است در نطق هفتگي راديو و تلويزيوني خود در واكنش به حمله اسرائيل به مبارزان حزب الله در جنوب لبنان پس از برقراري آتش بس اظهارداشت : "لبنان نابود شده است و هم اكنون اسرائيل آتش بس را نقض مي كند ".

وي افزود:"من اميدوارم كه سازمان ملل بتواند امپراتوري آمريكا و اسرائيل وادار كند به لبنان احترام بگذارند".

رئيس جمهوري ونزوئلا ازطرفداران خود خواست كه به بازسازي لبنان كمك كنند.

ونزوئلا كه پنجمين كشور بزر گ صادركننده نفت در جهان است ، ماه گذشته كمك انساندوستانه اي را به لبنان ارسال كرد.

چاوز روابط نزديكي با برخي از كشورهاي خاورميانه از جمله ايران و قطر دارد.

سازمان ملل روز شنبه حمله هوايي اسرائيل به حزب الله در شرق لبنان را محكوم كرد و آن را نقض آتش بس خواند و اسرائيل نيز در توجيه حمله خود آن را اقدامي براي جلوگيري از قاچاق اسلحه براي حزب الله و دفاع از خود خواند. 

کد مطلب 369661

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