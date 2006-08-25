اعتبارات تخصيص يافته به صنايع تبديلي و تكميلي 9 برابر شد / نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي به 7 درصد كاهش مي يابد

صادق خليليان در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر، با اشاره به افزايش بيش از9 برابري اعتبارات تخصيص يافته به صنايع تبديلي و تكميلي در سال جاري، افزود: براساس برنامه ريزي انجام شده امسال مبلغ 57 ميليارد تومان اعتبار به صنايع تبديلي و تمكيلي اختصاص داده مي شود .

خليليان اظهار داشت: با توجه به افزايش اعتبارات صنايع تبديلي و تكميلي و پرداخت اعتبار براي بنگاه هاي كوچك زود بازده در استان ها لذا پيش بيني مي شود در سال جاري در زمينه صنايع تبديلي و تكميلي و صنايع كوچك شاهد جهش هاي بزرگي باشيم كه قطعا نرخ بيكاري را هم كاهش خواهد داد .

وي در مورد برنامه هاي آينده وزارت جهاد كشاورزي در زمينه كاهش نرخ سود در اين بخش افزود: بر اساس برنامه ريزي انجام شده قرار است در سال جاري نرخ سود بانكي در بخش كشاورزي در مقايسه با سال گذشته كاهش يافته و به طور متوسط به هفت درصد برسد .

به گفته خليليان اين درحالي است كه درسال گذشته نرخ سود بانكي براي عمليات نقدينگي واحدهاي موجود و سرمايه گذاري براي واحدهاي جديد در بخش كشاورزي به نه درصد رسيده بود .

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي با تاكيد بر اينكه با كاهش نرخ سود بانكي ، نرخ رشد سرمايه گذاري در بخش كشاورزي افزايش خواهد يافت ، گفت: نرخ رشد سرمايه گذاري در بخش كشاورزي از حدود هفت درصد درسال گذشته به 13 درصد در سال جاري خواهيم رساند .

خليليان در مورد گسترش صنايع توسعه مكانيزاسيون در بخش كشاورزي ، گفت: امسال حداقل 25 هزار دستگاه انواع ماشين آلات كشاورزي در اختيار كشاورزان و تعاوني هاي كشاورزي قرار خواهد گرفت و اين درحالي است كه اين رقم در سال گذشته 20 هزار دستگاه بوده است .

وي در مورد مكانيزم واگذاري ماشين آلات كشاورزي به كشاورزان گفت: ماشين آلات كشاورزي به دو صورت ، 20 درصد كمتر از قيمت كارخانه و يا ارائه تسهيلات تك رقمي به افرادي كه قصد دارند ماشين آلات را با قيمت آزاد خريداري كنند ، در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد.