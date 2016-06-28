خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: طرح‌های اقتصاد مقاومتی جای خودش را در روستاها بازکرده و جوانان مازندران با ارائه طرح‌های خلاقانه در این مسیر گام گذاشته‌اند.

بسیج سازندگی مازندران نیز برای حمایت از طرح‌های اقتصادی و کارآفرینی جوانان خلاق پیشگام شده و از طرح‌های اشتغال‌زا حمایت کرده است. گوسفند افشاری بهترین نژاد گوسفند ایرانی ازنظر گوشتی و شیردهی است که بارنگ بدن قهوه‌ای روشن تا تیره و بندرت سفید مشاهده می‌شود، نژاد افشار نژاد چند قلوزا است و میانگین وزن آن در قوچ بالغ ۶۵/۸۸ کیلوگرم و در میش بالغ ۵۲/۷۰ کیلوگرم است.

چندقلوزایی، سرعت رشد بالا، تولید شیر خوب و پرچرب این گوسفند باعث شده تا جزو گوسفندان دومنظوره گوشتی شیری قرار گیرد، سازگاری و عادت‌پذیری آن با شرایط آب و هوایی مناطق سردسیر، قدرت راه‌پیمایی و کوه‌پیمایی خوب این نژاد بطوریکه قادر است فاصله ۱۰۰ کیلومتری بین ییلاق و قشلاق رابه راحتی طی کند و بالا بودن نسبی دوقلو زایی این نژاد نسبت به سایر نژادهای گوسفندی، مقاومت در مقابل امراض انگلی داخلی و خارجی و بالا بودن ضریب تبدیل و داشتن بازده اقتصادی مطلوب از خصوصیات این نژاد اصیل ایرانی است که رامین خادملو یک جوان جویای کار را برآن داشته تا به پرورش این نوع گوسفند روی آورد.

رامین خادم لو، ۲۶ ساله دانشجوی ترم آخرمهندسی برق، حدود یک سال و نیم است که در عرصه دام‌پروری به‌صورت شخصی وارد فعالیت شده است. قبل از اینکه وارد این عرصه شود به‌عنوان یک فرد تحصیل‌کرده پیگیر اشتغال در کارخانه‌ها وادارات مختلف بوده است اما نتوانسته به شغل مناسبی دست پیدا کند و بهترین گزینه برای کار را شغلی می‌داند که تجربه و اطلاعات کافی در این زمینه رادارااست.

وی در خصوص ورودش به عرصه دام‌پروری می‌گوید: به دلیل اینکه شغل پدربزرگ و پدرم دام‌پروری بود از کودکی در کنار آن‌ها فعالیت داشتم وعلاقمند به این حرفه شدم وهم اکنون در این رشته فعالیت می‌کنم.

می‌گوید: از کودکی در همین زمینه فعالیت داشتم و پس‌ازاین که نتوانستم درجایی مشغول به کار شوم، رشته دام‌پروری را انتخاب کردم تا به‌صورت صنعتی ادامه بدهم و به دنبال پرورش نژادی بودم که بهترین صرفه اقتصادی را داشته باشد و به همین منظور نژاد افشاری که یک نژاد اصیل ایرانی است را انتخاب کردم که خصوصیات ژنتیکی بسیار خوبی را دارا است و به دلیل چندقلوزایی صرفه اقتصادی نیز دارد.

این جوان کارآفرین در خصوص پرورش نژاد افشار می‌گوید: با هماهنگی مرکز تحقیقات زنجان و دکتر هرکی نژاد که ژن‌های چندقلوزایی را وارد کرده بودند، روی دام‌های مختلف ایرانی تست کردند و تنها روی دام افشاری جواب داد و ما این دام‌ها را داشتیم و شروع به فعالیت کردیم چراکه نژاد افشاری، نژاد خالص ایرانی است و بره‌های آن در بدو تولد، میزان وزنشان از بقیه نژادها بیشتر است و در دوره پرواربندی و فروش نقش خود را نشان می‌دهد و همچنین در خصوص چندقلوزایی هم این نژاد از بقیه نژادها بهتر است.

رامین خادملوبرای موفقیت در کارش، تحقیقات و اطلاعات را با توجه به دسترسی به اینترنت جمع‌آوری کرده و با کارشناسان و دامپزشکان هم در ارتباط بوده است تابتواند بر اساس اصول بهداشتی و تغذیه کار کند و تاکنون از حدود ۵۰ میش ۲۵ دوقلو به دنیا آمده که امیدواراست در مراحل بعد بتواند سه‌قلو یا چهارقلو از این تعداد بگیرد.

این دامپرورجوان می‌گوید: دامپروری شغلی است که در درازمدت پاسخ می‌دهد و چهار یا پنج سال دیگر این کار جواب خواهد داد.

وی ادامه می‌دهد: شروع کارم با ۲۰ میلیون تسهیلاتی بود که از بسیج سازندگی سپاه دریافت کردم و از همین‌جا شروع کردم و در این طرح به دنبال افزایش دام به هزارتا دو هزار رأس هستم.

خادم لو که با این کار اقتصاد مقاومتی را در عمل اجرایی کرده است و می‌گوید: اکثر مردم به دلیل عدم اقتصادی بودن و یا عدم پشتیبانی جهاد کشاورزی، دام خود را فروختند اما از وقتی موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح‌شده و بسیج هم در این زمینه ورود کرده است استقبال بیشتر شده است.

خادم لو در ادامه تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر در بعضی از علوفه‌های دام، شن و ماسه و یا اوره وجود دارد که برای دام مضر است، بنابراین اگر دولت یا جهاد کشاورزی در این زمینه حمایت کند ما خودمان می‌توانیم علوفه دادم را تهیه کنیم.

خادم لو از مسئولین تقاضا دارد بیشتر از قشر دامدار حمایت کنند و در خرید علوفه سالم جهاد کشاورزی حمایت‌های لازم برای تهیه و یا کشت علوفه را داشته باشد.

مژگان گرجی بانوی فرش‌باف مازندرانی نیز از کارآفرینانی است که بیش از دو هزار نفر را مشغول به کارکرده و پنج سالی است با تشکیل شرکت تعاونی در بهشهر به فکر تولید فرش دست‌بافت و فروش آن در بازارهای خارجی است.

وی که مشغول به تحصیل در مقطع کاردانی رشته فرش است و تاکنون توانسته در رشته‌های گوناگون صنایع‌دستی مانند فرش‌بافی، عروسک‌سازی، نمد و چرم، فرش روی کوزه، شمع‌سازی، بافتی و انواع گلیم و جاجیم مدارک دوره‌های تکمیلی فنی حرفه‌ای را اخذ کند.

می‌گوید: هرگز خسته نشده‌ام و با اشتیاق و علاقه فرش‌بافی را آموزش می‌دهم و دو سالی می‌شود که به نابینایان و معلولین هم آموزش می‌دهم وزندگی جدیدی را با آن‌ها در کنار خانواده‌ام شروع کرده‌ام و خانواده‌ام کنارم تمام‌قد ایستاده‌اند و حمایتم می‌کنند.

ادامه می‌دهد: از ۱۲ سالگی با این هنر آشنا شدم و سعی کردم مهارت بیشتری را با پشت‌کار و تلاش به دست آورم.مسئول بسیج سازندگی ساری گفت: ۱۰۰ پروژه با حساسیت مناطق محروم در ساری اجرا و برای این طرح‌ها بین پنج‌تا ۳۰ میلیون تومان تسهیلات داده می‌شود.

سرهنگ حسین نادری مسئول بسیج سازندگی ساری نیز می گوید: ۱۰۰ پروژه با حساسیت مناطق محروم در ساری اجرا و برای این طرح‌ها بین پنج‌تا ۳۰ میلیون تومان تسهیلات داده می‌شود.

وی بابیان این‌که ساری با ۱۷۲ هزار بسیجی درزمینهٔ ایجاد اشتغال و رسیدن به مرز خودکفایی فعالیت می‌کنند گفت: اقتصاد مقاومتی با توجه به منویات رهبری به‌صورت جدی از سال ۹۱ موردتوجه ویژه قرار گرفت.

به گفته نادری، ۲۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی درزمینهٔ خوداشتغالی به تعداد دو هزار نفر در سه سال از زمان آغاز فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت‌شده است.

مسئول بسیج سازندگی شهرستان ساری با اشاره به فعالیت‌های گسترده درزمینهٔ سازندگی، مشاغل خانگی و صنایع تبدیلی تصریح کرد: فعالیت‌های این سازمان در ۱۴ عرصه انجام‌شده است.

وی بابیان این‌که بسیج سازندگی ساری در سال گذشته ۲۰۰ درصد تعهدات اقتصاد مقاومتی خودر ا انجام داده و رتبه اول اقتصاد مقاومتی را به دست آورده است گفت: پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای این فعالیت‌ها پرداخت‌شده است.