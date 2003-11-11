14 آذر مسابقات ليگ دسته اول بدمينتون كشور

براساس اين گزارش درهفته اول اين مسابقات تيمهاي پارس سوييچ با خانه صنعت زنجان، دانشگاه آزاد اسلامي با نماينده قم ونماينده قزوين با درپاد تبريز روبه رو خواهند شد. تيم هفتم ، يعني نماينده هرمزگان درهفته اول، مسابقه اي برگزار نمي كند و استراحت خواهد داشت . دور رفت اين مسابقات به مدت 7 هفته ادامه خواهد داشت ودر تاريخ 22 اسفند ماه به پايان خواهد رسيد.

در مسابقات ليگ دسته اول امسال دو تيم درپاد تبريز وخانه صنعت زنجان كه درمسابقات زير گروه دسته اول سال قبل اول و دوم شده بودند، به ليگ دسته اول صعود كرده اند.