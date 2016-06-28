انفجارهای القاع لبنان؛ انتقال صحنه درگیریها یا انتقام از حزب الله

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل ـ رامین حسین آبادیان: بامداد روز گذشته بود که چهار عامل انتحاری اقدام به منفجر کردن خود در منطقه «القاع» واقع در شرق لبنان کردند. سلسله انفجارهای انتحاری در این منطقه پس از گذشت چند ساعت ۶ کشته و ۱۹ زخمی برجای گذاشت. در همین ارتباط، ارتش لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «دو نفر از عاملان انتحاری قصد داشتند گمرک را که در ساعات اولیه بامداد بسیار شلوغ است، هدف قرار داده تا دو عامل انتحاری دیگر پس از آن، یکی از پایگاه های ارتش لبنان را هدف قرار دهند».

ارتش لبنان در ادامه بیانیه خود آورده بود: «پس از لو رفتن نقشه عاملان انتحاری، آنها برای اینکه توسط نیروهای امنیتی بازداشت نشوند، اقدام به منفجر کردن خود در منطقه القاع کردند». اما این پایان کار نبود، بامداد امروز نیز ۳ انفجار انتحاری دیگر در همین منطقه به وقوع پیوست که در نهایت ۱۳ زخمی برجای گذاشت. این برای اولین بار است که سلسله‌ انفجارهای تروریستی با این حجم گسترده آن هم به صورت همزمان در منطقه‌ای از لبنان اتفاق می افتد.

منطقه «القاع» لبنان در شهر «بعلبک» و استان «بعلبک الهرمل» واقع شده است. این منطقه در ۱۳۰ کیلومتری شهر «بیروت» پایتخت لبنان قرار دارد. البقاع از شمال با سوریه، از جنوب با روستای «رأس بعلبک»، از شرق با رشته کوه‌های شرقی لبنان و از غرب با روستای «الهرمل» هم‌مرز است. بر اساس آخرین آمار، تعداد ساکنان این منطقه که اغلبیت آنها را مسیحیان تشکیل می دهند، به ۱۲ نفر می رسد.

در خصوص سلسله انفجارهای تروریستی در منطقه «القاع» لبنان واقعیت این است که به نظر می رسد هدف اصلی عاملان انتحاری هدف قرار دادن این منطقه نبوده است. چند انفجار انتحاری آن هم در یک روستای کوچک با اغلبیت مسیحیت، هیچ دستاوردی نمی تواند برای تکفیریها و حامیان آنها داشته باشد. بر همین اساس، باید گفت که تروریست‌های تکفیری به دنبال هدف بزرگتری بودند و احتمال اینکه در تلاش می کردند تا خود را از طریق منطقه «القاع» به داخل شهر «البقاع» برسانند، بسیار زیاد است.

در هر صورت فارغ از اینکه هدف اصلی بازیگردانان پشت صحنه این انفجارهای تروریستی، منطقه القاع یا مکان دیگری بوده است، وقوع چنین انفجارهایی در خاک لبنان حامل پیام های متعددی می تواند باشد. گروه های تکفیری و حامیان آنها که از سخنان روز جمعه گذشته «سید حسن نصرالله» و به ویژه تأکید او بر لزوم باقی ماندن حزب‌الله در «حلب» سوریه به شدت خشمگین هستند، با این اقدامات تروریستی تلاش کردند تا این پیام را به سید حسن نصرالله برسانند که حضور حزب الله در سوریه تبعات ناگواری برای لبنان خواهد داشت و این کشور باید تاوان آن بپردازد.

گروه های تروریستی تکفیری، حامیان آنها و همچنین رسانه های وابسته به آنها از مدت ها پیش پروژه وادار کردن حزب الله لبنان به خروج از استان «حلب» سوریه را کلید زده اند. به نظر می رسد که سلسله انفجارهای تروریستی اخیر در منطقه «القاع» نیز در امتداد همین پروژه و با هدف اعمال فشار بر حزب الله برای خروج آن از حلب، به وقوع پیوسته‌اند.

گروه های تروریستی ـ تکفیری و حامیان منطقه ای و بین المللی آنها با ایجاد ناامنی در مناطق لبنانی هم‌مرز با سوریه قصد دارند با القاء اینکه این ناامنی و بی ثباتی در نتیجه مداخله نظامی حزب الله در سوریه حاصل شده است، دولت و ملت لبنان را در مقابل این گروه قرار دهند، به گونه ای که خروج حزب الله از سوریه و به ویژه حلب به مطالبه اصلی مردم و دولتمردان لبنانی تبدیل شود.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجارهای تروریستی در منطقه «القاع» لبنان را بر عهده نگرفته است، اما به نظر نمی رسد که گروهی جز داعش مسئول این انفجارها باشد. سلسله انفجارهای اخیر در منطقه «القاع» تا حدود زیادی با انفجارهایی که چندی پیش در مرزهای سوریه و اردن اتفاق افتاد، تشابه دارند. تشابه این دو حادثه و نزدیکی آنها به یکدیگر از بُعد زمانی حاکی از آن است که تکفیریهای داعش به دنبال انتقال صحنه‌های درگیری از سوریه و عراق به سمت دیگر کشورها به ویژه لبنان هستند. این استراتژی درست پس از شکست های متعدد آنها در «فلوجه» عراق و «حلب» سوریه اتخاذ شده است.

از سوی دیگر، وقوع انفجارهای انتحاری اخیر در القاع لبنان می تواند نوعی «اظهار وجود» تروریست های تکفیری در این کشور باشد. نیروهای امنیتی لبنان طی ماه ها و هفته‌های اخیر سلسله اقدامات مؤثری را در زمینه مبارزه با تروریسم در نقاط مختلف این کشور انجام داده و دستاوردهای بزرگی را محقق کرده اند. از همین روی، تکفیریها با راه انداختن موجی از انفجارها در لبنان، تلاش کردند تا این پیام را به ارتش لبنان برسانند که همچنان از قدرت کافی برای ایجاد بی ثباتی در این کشور برخوردار هستند.

ارتش لبنان از روز گذشته تاکنون تدابیر امنیتی گسترده ای را به منظور مقابله با تروریست های تکفیری مستقر در «القاع» اتخاذ کرده است. نیروهای امنیتی برای خالی شدن این منطقه از اهالی و تسهیل روند مبارزه با تکفیریها، در شهر «بعلبک» ممنوعیت آمد و شد برقرار کردند. طبق اعلام رسانه های لبنانی ۷ انفجار انتحاری دو روز گذشته در القاع مجموعا ۶ کشته و حدود ۳۰ زخمی برجای گذاشته است.

همانگونه که انتظار می رفت، وقوع انفجارهای تروریستی ـ تکفیری در «القاع» لبنان موجب ایجاد موجی از فشارهای روانی از سوی احزاب و جریان های سیاسی این کشور علیه حزب الله شد. همچون گذشته جریان «المستقبل» در موضعی منفعلانه به جای محکومیت حمایت های مالی و تسلیحاتی برخی کشورهای منطقه ای و بین المللی از تروریست های تکفیری، به صورتی کاملا شگفت انگیز، پای بحران سوریه را به میان آورد و تلویحا انگشت اتهام را به سمت حزب الله نشانه رفت.

در همین ارتباط، جریان «المستقبل» با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «انفجارهای تروریستی در القاع در امتداد آتش جهنمی قرار می گیرد که در سوریه به پا شده است». مقصود المستقبلاز معرفی کردن بحران سوریه به عنوان عامل ناامنی و بی ثباتی در لبنان، همانگونه که پیشتر بارها و در مناسبت های مختلف بر آن تأکید کرده، دخالت نظامی حزب الله در سوریه است. از دیدگاه جریان المستقبل، حزب الله لبنان با دخالت در بحران سوریه مرزهای مشترک میان دو کشور را بی ثبات کرده است. این در حالی است که سید حسن نصرالله بارها اعلام کرده که هدف حضور حزب الله در سوریه در واقع حمایت از منافع لبنان و جلوگیری از ورود داعش به بیروت بوده است.

بسیاری از احزاب و جریان های سیاسی در لبنان، انفجارهای تروریستی در «القاع» را به شدت محکوم کرده و تمامی آنها بر لزوم حفظ وحدت مردم لبنان در برابر توطئه‌ها و تفرقه‌افکنی های تکفیریها و حامیان آنها اجماع داشتند؛ توطئه هایی که هدف اصلی آن قرار دادن مردم لبنان در برابر حزب الله به منظور دور نگاه داشتن آن از عرصه تحولات میدانی سوریه بوده و هست».

بدون شک حامیان تروریست های تکفیری و در رأس آنها عربستان سعودی و قطر و همچنین رژیم صهیونیستی بیشترین سود را از ایجاد بی ثباتی و ناامنی در لبنان می برند؛ به ویژه اینکه عربستان سعودی تا به امروز نقش مؤثری در بحران «خلأ ریاست جمهوری» لبنان ایفا کرده و با کارشکنی های گسترده در مسیر انتخاب رئیس جمهوری کشور، تا حدودی به اهداف خود در ایجاد ناآرامی در لبنان دست پیدا کرده است. اینگونه به نظر می رسد که سعودیها پس از موفقیت نسبی در ایجاد نوعی بحران سیاسی در لبنان، هم اکنون برای ایجاد یک بحران امنیتی گسترده در این کشور نیز دست به کار شده اند.