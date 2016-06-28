مقصود حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت یک و ۵۷ دقیق بامداد گزارش آتش سوزی در منطقه کمپلو به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز اطلاع داده شد.

وی افزود: آتش نشانان پس از دریافت گزارش حریق، ظرف مدت سه دقیقه خود را به محل حادثه رسانده و ضمن اطفای حریق از گسترش آتش به سایر منازل جلوگیری کردند. آنها همچنین در حفظ جان ساکنان این خانه و خانه های هم جوار موفق بودند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح کرد: علت این حادثه اتصال برق یخچال تشخیص داده شد که منجر به آتش گرفتن منزل و دود گرفتگی ساختمان هم شد.

واژگونی خودروی ۲۰۶

حق شناس در ارتباط با حادثه دیگر گفت: ساعت ۱۹ و ۲۱ دقیقه روز گذشته با تماس به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز خبر واژگونی خودروی ۲۰۶ در بزرگ راه خلیج فارس اطلاع داده شد.

وی ادامه داد: ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی سریعا دو تیم عملیاتی شامل دو خودروی اطفای حریق و دو خودروی امداد و نجات را از نزدیکترین ایستگاه ها به محل حادثه اعزام کرد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز بیان کرد: آتش نشانان با توجه به بعد مسافت در زمان ۶ دقیقه خود را به محل حادثه رساندند و با قطع برق خودرو، از آتش گرفتن آن جلوگیری کردند.

حق شناس عنوان کرد: پس از کنترل اوضاع و با رعایت نکات ایمنی حمل مصدوم، راننده را از ماشین خارج کرده و برای مداوا به اورژانس مستقر در محل منتقل کردند.

وی در ارتباط با علت حادثه گفت: علت این حادثه عدم کنترل خودرو از سوی راننده اعلام شده است.