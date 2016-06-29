تدوین شیوه نامه کاربردی سازی علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی

حسنعلی قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پژوهشگاه علوم انسانی به حوزه عملی کاربردی سازی علوم انسانی وارد شده و در این راستا اقدام به تدوین شیوه نامه کاربردی سازی علوم انسانی اقدام کرده است.

وی افزود: در این طرح با همکاری دولت و دستگاه های اجرایی نیازهای کشور درحال شناسایی هستند و پژوهشگاه پروژه های تحقیقاتی را در راستای نیازهای جامعه تدوین می کند.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی خاطرنشان کرد: این پژوهشگاه پروژه ای در حوزه مالیات دارد که این پروژه با همکاری دستگاه های مالیاتی کشور درحال انجام است.

قبادی با اشاره به فعالیت پژوشگاه علوم انسانی در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز گفت: این پژوهشگاه اقدام به اجرای پروژه توانمندسازی سواحل مکران با سه دانشگاه این منطقه کرده است که اجرای این پروژه نمونه بارز اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور است.