ايران براي زنان اهميت خاصي قائل است

به گزارش خبرگزاري مهر، به نوشته اين روزنامه : ايران درميان كشورهاي عرب و مسلمان همسايه خود تنها كشوري است كه براي زنان و حقوق آنها اهميت خاصي قائل است. در اين كشور برخلاف كشورهاي همسايه، زنان علاوه بر حق شركت در انتخابات از حق كانديداتوري نيز برخوردارند و اين امر بسيار حائزاهميت است.

اين روزنامه همچنين افزود : همين مسئله موجب شده تا ايران از حمايت شمارزيادي از زنان نيز برخوردار شود

اين روزنامه در بخش ديگري از سرمقاله خود نوشت : ايران پس از جنگ عراق وهمچنين به دليل فعاليتهاي هسته اي اين كشور كه به تازگي مورد بحث در جامعه بين المللي قرار گرفته ، نه تنها به عنوان يكي از محورهاي گفتگوهاي جامعه بين المللي بلكه به محوري ترين موضوع مورد گفتگو براي مقامات آمريكايي تبديل شده است.

تاگس اشپيگل درادامه نوشت : اين روزها مقامات آمريكايي گفتگوهاي خود را به ايران و مسائل مختلف اين كشور ختم مي كنند. البته به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه مقامات ايراني نيز درراستاي اظهار نظرهاي مقامات آمريكايي اقدام به موضع گيري كرده و به نوعي از حكومت خود دفاع مي كنند .

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