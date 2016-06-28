ضرورت شناخت دهیاران از وظایف/پتانسیل روستاهای گیلان شناسایی شود

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مریم اصغری: شهرستان فومن با بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارای سه شهر فومن، ماکلوان و ماسوله و دو بخش مرکزی و سردارجنگل است و در مجموع بیش از ۱۶۰ روستادر شهرستان وجود داشته که ۱۱۹ روستای آن دارای دهیار ی است.

سومین جلسه نشست با دهیاران روستاهای فومن در حالی با حضور حجت الاسلام محمد مهدی افتخاری نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، میرشمس مومن زاده فرماندار و تعدادی از دهیاران روستاهای شهرستان فومن برگزار شد که ضمن بیان برخی مشکلات در روستاها و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع این مشکلات، بر ضرورت شناسایی پتانسیل روستاها و آشنایی دهیاران با وظایف خود تاکید ویژه شد.

اقدام و عمل لازمه رسیدن به افق ۱۴۰۴

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد اینکه ایران را در میان منطقه سرافراز کنیم، افزود: این بدان معنا است که حتی دهیاران نیز در حوزه مدیریت روستایی سهیم هستند.

حجت الاسلام محمد مهدی افتخاری به سند چشم انداز ۱۴۰۴ نیز اشاره کرد و گفت: ما برای رسیدن به این چشم انداز ۹ سال فرصت داریم که باید از نظر اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، تولیدات داخلی، امنیت، کشاورزی و... با توجه به بیانات مقام معظم رهبری اقدام و عمل کنیم.

وی با بیان اینکه امروز دیگر زمان عمل فرا رسیده، خاطرنشان کرد: باید برای رسیدن به آن نقطه ایده آل در چشم اندازه ۱۴۰۴ برنامه ریزی و روش ها و راهکارهای جدید استفاده شود.

دهیاران شناخت کافی از وظایف خود ندارند

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی به نبود آگاهی و شناخت کافی از وظایف در میان برخی دهیاران اشاره و تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از دهیاران توانایی انجام وظایف خود را نداشته و فقط به نبود امکانات و اعتبار برای نرسیدن به موفقیت اشاره می کنند.

وی با بیان اینکه دهیاران باید به عنوان پیشینه مردم روستای خود عمل کنند، افزود: ما در روستاهای خود نیاز به بومی سازی داریم.

حجت الاسلام افتخاری با اشاره به اینکه برای داشتن شهرستانی موفق و توسعه یافته نیاز به استانی پیشرفته و توسعه یافته است، گفت: متاسفانه ناتوانی ساختار استانی در بسیاری از عرصه ها موجب عقب ماندگی شهرستانی می شود.

شناخت پتانسیل و ظرفیت روستا وظیفه اصلی دهیاران

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نداشتن تفکر توسعه در مسئول موجب عقب ماندگی روستا، منطقه و شهر می شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه در بسیاری از روستاها مشکل و معضلات فراوان وجود دارد.

وی به جایگاه دهیاران در عرصه مدیریتی روستاها اشاره و تصریح کرد: یکی از وظایف مهم دهیاران شناخت و آگاهی کافی و کامل از مسائل و مشکلات روستای محل خدمت خود است.

به گفته این مسئول دهیاران تحصیل کرده و بومی می توانند بسیاری از مسائل را حل کرده و در آینده نیز به عنوان مسئولان ارشد شهرستانی استفاده شوند.

وی در ادامه به برخی ویژگی های دهیاران اشاره کرد و گفت: داشتن این چند ویژگی توسط دهیاران موجب رشد ، توسعه و خودکفایی روستاها می شود.

حجت الاسلام افتخاری شناخت از وضعیت موجود روستا اعم از محیطی، اجتماعی، منابع درآمدی و فعالیت های اقتصادی روستاها، شناخت مسائل و مشکلات روستا ، اولویت بندی مسائل ونیازها با مشارکت مردمی، تشکیل کمیته های مشورتی -مردمی و تحصیل کرده بومی، شناخت ظرفیت و پتانسیل های اقتصادی، اجرای کردن برنامه ریزی و سیاست گذاری ها را از جمله ویژگی های کاری دهیاران اعلام کرد.

برخورد جدی با هرگونه بی مسئولیتی از سوی دهیاران

فرماندار فومن نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه دهیاران مدیران و اداره کننده روستاها هستند، افزود: شناخت سیمای روستایی، وظایف دهیاران و تعامل با سایر دستگاه های اجرایی در شهرستان از وظایف دهیاران است.

میرشمس مومن زاده با اشاره به حضور نداشتن برخی از دهیاران در محل دهیاری، گفت: این موضوع موجب نارضایتی مردم بوده که بخشداران باید برخوردی جدی با این افراد انجام دهند.

وی با تأکید برتوجه و دقت دهیاران در مورد مسائل فنی، ساخت و سازها و ...خاطرنشان کرد: نبود نظارت فنی مناسب و صدور پروانه های ساخت و ساز مشکلات فراوانی را برای روستا و شهرستان به وجود می آورد.

فرماندار فومن با بیان اینکه دهیاران باید نظارت کافی بر روی درآمدها و هزینه ها انجام دهند، اظهار کرد: دهیاران با رعایت اصول مالی باید در انجام هزینه ها توجه ویژه داشته تا مشکلاتی رخ ندهد.

به گفته این مسئول ایجاد سرعت و رفع موانع برای اجرای پروژه های عمرانی از اساسی ترین وظیفه در حوزه شهرستان بوده و دهیاران باید به صورت آنلاین و به روز پروژه های روستاهای خود را پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه انضباط اداری باید توسط دهیاران رعایت شود، گفت: با هرگونه بی مسئولیتی از سوی دهیاران برخورد جدی خواهد شد.

مومن زاده در ادامه به موضوع مبارزه با مواد مخدر و نقش دهیاران در این خصوص در سطح روستاها اشاره کرد و افزود: در زمینه آموزش، شناسایی، فرهنگ سازی و اجرا باید تعامل و همکاری لازم صورت گیرد.

وی با تأکید بر ترغیب و تشویق مشارکت های مردمی در زمینه توسعه و عمران روستاها توسط دهیاران، گفت: ساماندهی زباله و پسماند در روستاها نیز برعهده دهیاران بوده که به دلیل گردشگر پذیر بودن شهرستان نیاز به توجه ویژه دارد.