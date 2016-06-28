به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، بابک صفری، حسن صفری، حسین تیزبر، مهدی جمالی(بوشهر)، مسلم خزایی، جاسم بخشی، بهنام سهرابی، احمد امجدیان(کرمانشاه)، حمید فتحی نژاد، صادق حسنی، ناصر اکبرپور(گیلان)، لطف‌الله جنگجو(مازندران)، محمد خراط (مازندران)، احسان معصوم زاده (لرستان) ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند که فردا چهارشنبه وارد تهران، محل برگزاری تمرینات خواهند شد.

تمرینات ملی پوشان در دومین اردوی انتخابی تیم ملی زیر نظر حسین صالح، سرمربی، انجام می شود و سیدعلی بکا و محمد محسن دوست به عنوان مربی و مربی دروازه بان ها وی را همراهی می کنند.

حجت الاسلام و المسلمین اصغر شایسته به عنوان نماینده فرهنگی در کنار ملی پوشان حضور دارد و سرپرستی این اردو که از ۱۰ تا ۱۵ تیر ماه برگزار می شود، بر عهده محمد جورابلو است.

رقابت های بین المللی فوتبال هفت نفره، مرداد ماه امسال به میزبانی دانمارک برگزار می شود و نمایندگان ایران برای کسب سهمیه مسابقات جهانی سال ۲۰۱۷، عازم این رویداد بین المللی می شوند.