  1. جامعه
  2. شهری
۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۳

سخنگوی شورای شهر تهران:

خودمان را جای قانون نگذاریم

خودمان را جای قانون نگذاریم

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: ما مظهر قانون هستیم، اما برخی خود را جای قانون می‌گذارند و شعارگونه حرف می‌زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی‌پور در جلسه علنی شورای شهر تهران در خصوص برخی از تذکرات آیین‌نامه‌ای گفت: برخی از این تذکرات آیین‌نامه‌ای نیست و هیات رئیسه باید قبل از تذکر آیین‌نامه‌ای ماده واحده و بند را بررسی کند و سپس اجازه صحبت بدهد.

وی در ادامه با بیان اینکه اعضای شورای شهر تنظیم کننده مقررات شهری هستند، گفت: رفتارهای ما باید مظهر قانون باشد، اما برخی شعارگونه درخواست‌هایی دارند که باید برای انجام آن قانون را عوض کرد. ما نباید خود را جای قانون بگذاریم، بلکه باید بر اجرای قانون نظارت کنیم.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه نباید در حق مردم اجحاف کنیم، تصریح کرد: این نوع تذکرات در روز سه‌شنبه بیشتر است.

کد مطلب 3696905
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها