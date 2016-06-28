خودمان را جای قانون نگذاریم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی‌پور در جلسه علنی شورای شهر تهران در خصوص برخی از تذکرات آیین‌نامه‌ای گفت: برخی از این تذکرات آیین‌نامه‌ای نیست و هیات رئیسه باید قبل از تذکر آیین‌نامه‌ای ماده واحده و بند را بررسی کند و سپس اجازه صحبت بدهد.

وی در ادامه با بیان اینکه اعضای شورای شهر تنظیم کننده مقررات شهری هستند، گفت: رفتارهای ما باید مظهر قانون باشد، اما برخی شعارگونه درخواست‌هایی دارند که باید برای انجام آن قانون را عوض کرد. ما نباید خود را جای قانون بگذاریم، بلکه باید بر اجرای قانون نظارت کنیم.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه نباید در حق مردم اجحاف کنیم، تصریح کرد: این نوع تذکرات در روز سه‌شنبه بیشتر است.