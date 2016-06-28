به گزارش خبرگزاری مهر مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: درخواست مجوز احداث این سدها پس از طرح در کمیته ماده ۲ ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست مورد مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت و بر اساس ابلاغ صورت گرفته وزارت نیرو مجاز به احداث این سدها نخواهد بود.

حمید جلالوندی اعلام کرد: سدهای شیو و شبلیز در استان کهگیلویه و بویراحمد، باباخان در استان کردستان و جزمان در استان ایلام، سدهایی هستند که با طرح احداث آنها مخالفت شده است.

مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص علت مخالفت با احداث این سدها به سایت خبری محیط زیست ایران گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی در حوضه‌های آبریز این سدها در سال‌های اخیر و همچنین مدل برنامه‌ریزی منابع آب، امکان بارگذاری جدید در این محدوده‌ها وجود ندارد، لذا به دلیل عدم صدور مجوز تخصیص آب با اجرای این پروژه‌ها مخالفت شده است.

سد شیو (گل بابکان) در شهر گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد با حجم مخزن در نرمال ۵۵.۶۷ میلیون متر مکعب بر روی رودخانه شیو (زهره) در حوضه فرعی جراحی زهره، سد شبلیز (شبلیسه) در شهر یاسوج استان کهگیلویه و بویراحمد با حجم مخزن در نرمال ۱۰ میلیون متر مکعب بر روی رودخانه شبلیز (شاخه بشار) در حوضه فرعی کارون بزرگ، سد باباخان در شهر بیجار استان کردستان با حجم مخزن در نرمال ۶۴.۷۰ میلیون متر مکعب بر روی رودخانه قمچقای در حوضه فرعی سفید رود بزرگ و سد جزمان در شهرک توحید استان ایلام قرار بود با حجم مخزن در نرمال ۳۷.۵ میلیون متر مکعب بر روی رودخانه جزمان (شاخه سیمره) در حوضه فرعی کرخه احداث شود.