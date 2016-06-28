گلف بازان برتر قم برای حضور در مسابقات کشوری تبریز معرفی شدند

سید محمد علویون در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با برگزاری مسابقات انتخابی مینی گلف استان، چهره نفرات بر‌تر جهت اعزام به رقابت‌های قهرمانی کشور مشخص شد.

رئیس هیئت گلف استان قم گفت: برای معرفی گلف بازان بر‌تر استان جهت اعزام به رقابت‌های قهرمانی کشور، مسابقات مینی گلف انتخابی استان با حضور ۲۵ نفر از مدعیان کسب عناوین قهرمانی به انجام رسید و این مسابقات در زمین آکادمی مینی گلف مجموعه ورزشی شهید حیدریان استان قم و طبق استاندارد جهانی در دو راند و درمجموع با ۳۶ هول برگزار شد.

وی افزود: با توجه به اینکه در نظر داریم رشته گلف را در قم گسترش دهیم افزایش جمعیت ورزشکاران برای ما اهمیت زیادی دارد و این امر از طریق برگزاری مسابقات پر تعداد در بخش مینی گلف آسان می‌شود.

علویون بیان داشت: مدعیان حاضر در این مسابقات به‌صورت انفرادی به یکدیگر به رقابت پرداختند و در‌‌‌نهایت مجید کربلایی در جایگاه نخست ایستاد و سید حسام هاشمی و ناصر لسانی در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند و در‌‌‌نهایت احمد ورمزیاری در رتبه چهارم قرار گرفت.

وی عنوان کرد: به‌غیراز ۴ نفر برتری که در جایگاه اول، دوم، سوم و چهارم قرار گرفتند، چهار نفر دوم یعنی محمد مولوی، علی منفرد، سعید صفرپور، حبیب فراهانی و محمد علوی که به طور مشترک در جایگاه هشتم قرار گرفتند و این نفرات در تمریناتی مشترک به‌عنوان پشتوانه و تیم دوم شرکت خواهند کرد.

رئیس هیئت گلف استان قم تصریح کرد: فرهاد فاتح نیز به علت کسب مقام سومی کشوری در مسابقات سال گذشته نیز به این تمرینات اضافه خواهند شد ضمن اینکه مسابقات مینی گلف قهرمانی کشور در بخش آقایان در نیمه‌های مردادماه به میزبانی استان آذربایجان شرقی و در شهر تبریز برگزار می‌شود.