راه یافتگان بخش داستان چهاردهمین جشنواره سوره معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، با پایان یافتن داوری آثار بخش های داستان كوتاه و داستان های صد كلمه ای كه توسط سید علی شجاعی، یاسین حجازی و اصغر عزتی پاك انجام شد، در مجموع تعداد ۲۸ اثر به این بخش راه یافتند.

بنا بر این گزارش، تعداد ۲۲ اثر در بخش داستان كوتاه و تعداد ۴ اثردر بخش داستان های صد كلمه ای به این مهرواره راه یافتند.

نفرات راه یافته به بخش داستان كوتاه:

امین اطمینان با اثر«روسیه»، الهه طاهریان با اثر«گوشورون»، امین احمدی زاده با اثر«مهاجرت به دلایل كاملا سیاسی!»، پریا دوستی با اثر« زردی تو از من و فرضیه های محال»، حنانه سلطانی اثر «گزارش» و «عكسی به یادگار»، زهرا عبدالهی با اثر«آرمان»، سعید حسین‌پور با اثر«ابن بهترین عكسیه كه تا حالا انداختم!» و «خلوت روشن»، صباح سلطانی با اثر«شمای اول»، طناز مظفری با اثر«به تصویر كشیدن یك خانواده صد‌درصد اید‌ه‌آل در آغاز یك صبح زیبای بهاری»، عاطفه شاطری كاشانی با اثر«قاب عكس رویا»، فاطمه زنده بودی با اثر«دور از بادهای شمالی»، فرشاد موسی‌زاده با اثرـچمدان چرمی قفلدار»، مدیحه محمد ابراهیمی با اثر «دفینه»، مریم علی بخشی با اثر«سمبوسه روی سنگ های خشن»، مریم گلی اسرمی با اثر«چاقویی برمی‌دارم داد می‌زنم هیله!»، مصطفی انصافی با اثر«تبرستان»، مهدیه علیشاهی با اثر«گَه گاه نوشت هایِ نگار»، نگار نصرالهی با اثر«حمد بی والضالین» و هدا حشمتیان با اثر«به گل نشسته».

نفرات راه یافته به بخش داستانهای صد كلمه‌ای:

حسین خرمی با اثر«مرجع "تو" های ذهنم»، رضا نبوی با اثر«تموز»، صدیقه حسینی با اثر«اتصالی» و محمد جواد هفتانی با اثر«رنگ‌ها«.

گفتنی است چهاردهمین جشنواره جوان سوره در بخش های داستان كوتاه، داستان صدكلمه ای، شعر سنتی (قالب كلاسیك)، شعر نو (نیمایی) و ترانه اواسط تیرماه ۹۴ در زنجان برگزار می شود.