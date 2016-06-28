سردار حمید سرخیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حادثه ۱۲ تیرماه و حادثه دلخراش پرواز ۶۵۵ ایرباس بیان داشت: ۱۲ تیرماه فاجعه دلخراش جنایت جنگی بود که مشابه آن در شوروی اتفاق افتاد که به عنوان فاجعه انسانی نام برده شد. با وجود اینکه چندین سال از این حادثه هولناک می گذرد اما هنوز برای خیلی از خانواده ها تازگی دارد و هنگامی که از آن یاد می کنند اشک از چشمانشان جاری می شود.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اظهار داشت: صدام جنایتکار جنگی را علیه ایران تحمیل کرد و مورد حمایت کشورهای غربی قرار گرفت و برای توسعه جنگ موشک باران شهر را شروع کرد اما این کار آن محکوم نمی شود.

سرخیلی عنوان کرد: به دلیل اینکه در خلیج فارس ما باید کشتی ها را بازرسی می کردیم آمریکایی ها اقدام به زدن قایق ها و کشتی های ما کردند و بزرگترین جنایتی که مرتکب شدند ساقط کردن هواپیمای ایرباس با ۳۰۰ مسافر بود.

وی بیان داشت: آمریکایی های جنایتکار در اظهارات خود به سازمان ملل اظهار کردند با هواپیمای جنگی F۱۴ اشتباه گرفته اند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس این هفته را به عنوان افشای حقوق بشر آمریکایی که توسط گروه مردم نهاد نام نهاده شده یاد کرد و افزود: کشور آمریکا به صورت رسمی هیچ وقت از این حادثه عذرخواهی نکرد و حتی از ناو وینسس و خدمات آن هم تشکر کرد که نشان از جنایت بزرگ این کشور است.

وی عنوان کرد: به همین مناسبت کنگره ملی ۱۲ تیرماه در تهران ثبت شده و امیدواریم در سال های آینده جلسات و نشست های خوبی در این کنگره برگزار شود. قرار است جمعه شب ۱۲ تیرماه برنامه تلویزیونی ماه عسل با حضور خانواده ای از این شهدا برگزار شود.

سرخیلی افزود: در هرمزگان علاوه بر مراسم گلبارانی که با حضور مسئولان خواهیم داشت ۴ یادواره در بستک، قشم جزیره هنگام، بندر لنگه، بندرعباس برگزار می شود.

وی افزود: در شورای شهر بندرعباس برای این منظور جلساتی برگزار شده که نام اولین بلوار ۱۲ تیر گذاشته شود.