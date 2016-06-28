به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «هنر برای اوتیسم» با هدف تأمین بخشی از هزینه های ساخت مدارس تخصصی برای کودکان مبتلا به اوتیسم با ارائه نزدیک به ۶۰ اثر نقاشی از آثار هنرمندان مطرح کشور برگزار می شود.

عطیه رضوی مدیر اجرایی این نمایشگاه با بیان اینکه در ایران بیماری اوتیسم را، به غلط در رده های عقب ماندگی ذهنی در نظر می گیرند و این کودکان در مدارسی تحصیل می کنند که برای کودکان مبتلا به عقب ماندگی ذهنی است بیان داشت: بیشتر کودکان مبتلا به اوتیسم از هوشی سرشار و استعدادهای ویژه ای برخوردارند و تنها با آموزش درست در مدارس تخصصی است که امکان شکوفایی این استعدادها وجود دارد. همین ناآگاهی در مورد اوتیسم، مهم ترین انگیزه و هدف در برگزاری نمایشگاه «هنر برای اوتیسم» است. برگزاری این نمایشگاه و رویدادهای مشابه هنری این امکان را فراهم می کنند تا در مورد این بیماری اطلاع رسانی بهتری انجام شده و افراد بیش تری با اوتیسم، ویژگی‌ها و نحوه برخورد با بیماران مبتلا به اوتیسم آشنا می شوند.

وی با گفتن اینکه هنرمندان و اشخاص فراوانی ما را در برگزاری این نمایشگاه همراهی کردند که همگی در رشته و حوزه فعالی‌شان از برترین ها محسوب می شوند، افزود: هنرمندانی چون منوچهر معتبر، کامبیز درم بخش، ثمیلا امیرابراهیمی، مصطفی دشتی، حسین ماهر، شیده تامی، محمد حمزه، فرید جهانگیر، شیرین اتحادیه، مریم سالور، شهره مهران، بیتا فیاضی، ساغر پزشکیان، پیام مفیدی، علی رضا آدم بکان، افشین چیذری، آیدین خانکشی پور، تانیا پاکزاد ، هنرمندانی هستند که ما را در این نمایشگاه همراهی می کنند.

رضوی درخصوص سبک های ارائه شده در نمایشگاه اظهار داشت: با توجه به حضور هنرمدان متعدد، در این نمایشگاه شاهد آثاری متنوع با سبک های گوناگون هستیم. برگزار کنندگان نمایشگاه هیچ محدودیتی را از جنبه تکنیک، سبک یا ابعاد برای هنرمندان تعیین نکرده اند. با این حال می توان از سبک فیگوراتیو به عنوان سبک قالب در این نمایشگاه نام برد، ولی آثار انتزاعی هم در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه دهم تیرماه ساعت ۱۹ گشایش خواهد یافت و تا ۱۵ تیر ماه در گالری شماره یک فرهنگسرای نیاوران ، ازساعت ١٠ صبح الی ٢١ و روزهای تعطیل ازساعت ١٤ تا ٢١ برای بازدید عموم دایر است.