انتقادهای زودهنگام به تراکتورسازان به بهانه میانگین سنی بالا

خبرگزاری مهر – گروه استان ها - امیرغلامی زاده: در فوتبال روز دنیا یکی از مباحثی که همیشه مطرح بوده ، بحث میانگین سنی برای تیم های فوتبال است و بی شک در ماراتن ۹۰ دقیقه ای فوتبال بحث جوانی و میزان دوندگی یکی از دلایل برتری یک تیم محسوب می شود.

اما در بسیاری از مسابقات فوتبال جهان دیده شده است که تیم های جوان همیشه پیروز نبوده اند و تیم های با تجربه ای هم بوده اند که با حرفه ای گری موفق به شکست دادن تیم حریف شده اند.

در این میان باشگاه تراکتورسازی در فصل نقل و انتقالات یکی از شلوغ ترین سال های جا به جایی بازیکنان را تجربه کرده است و حضور بازیکنان نامی و ستاره یکی از سیاست های مدیریت و کادرفنی سرخ های تبریز بوده است.

با این وجود در چند روز اخیر از سوی برخی کارشناسان انتقاداتی از بابت جذب بازیکنان مسن در این تیم صورت گرفته است و این کارشناسان نگرانی خود را از حضور این بازیکنان اعلام کرده اند.

اگر با کمی تامل و بررسی موشکافانه وضعیت تیم تراکتورسازی را مورد مطالعه قرار دهیم، به این نتیجه خواهیم رسید که این تیم بر خلاف فصول قبلی با حرفه ای گری و مشورت برای لیگ برتر فصل شانزدهم بسته شده است.

در سال های قبل یکی از مشکلات همیشگی تراکتورسازی، نبود بازیکنان هم سطح در ترکیب و نیمکت این تیم بوده که امسال با جذب بازیکنان جدید این مشکل در حال رفع شدن است.

اخباری، آقایی، ایرانپوریان، کیانی، عشوری، شفیعی و رفیعی بازیکنانی هستند که در فصل گذشته از عناصر کلیدی و تاثیرگذار بودند که با حفظ آنان، مطمئنا هفتاد درصد ترکیب اصلی تیم تراکتورسازی برای فصل آینده از این بازیکنان تشکیل خواهند شد.

با اضافه شدن بازیکنانی نظیر کرار و نوری در خط میانی ، وزنه تهاجمی سرخ ها نسبت به فصل گذشته افزایش خواهد یافت و حضور محسن بنگر با تجربه به جای شجاع خلیل زاده از تصمیمات صحیح قلعه نویی برای خط دفاعی بوده است.

قلعه نویی همچنین با اضافه کردن محمد ابراهیمی ، توازن را در کناره ها رعایت کرده است و حضور رفیعی در سمت چپ و محمد ابراهیمی پرسرعت و تکنیکی در سمت راست دفاع هر حریفی را با مشکل رو به رو خواهد کرد.

به حتم ژنرال از ادینهو در نوک پیکان خط حمله استفاده خواهد کرد تا این بازیکن گل زن و شش دانگ خیال قلعه نویی و هواداران تراکتورسازی را از گل زنی راحت کند.

البته حضور مهدی شریفی ، فرزاد حاتمی و رمضان زاده نیمکت تراکتور را غنی تر از فصول گذشته می کند.

یکی از شاخصه هایی که از تیم های امیر قلعه نویی همیشه شاهد بودیم، بدنسازی مناسب قبل از فصل تیم های تحت هدایت وی بوده که همیشه بر این مورد مهم تاکید اساسی داشته است.

ژنرال با توجه به تجربه چندین ساله می تواند با مدیریت و ایجاد نظم و انضباط و شخصیت تیمی، تراکتور را به نتایج درخشان برساند.

بر همین اساس می توان گفت که در شرایط فعلی نباید قصاص قبل از جنایت کرد و با انتقادات زودرس، تراکتور مدل لیگ شانزدهم را پیر جلوه داد چرا که انتقادات قبل از شروع فصل آسیب جدی به روحیه و تمرکز تیمی وارد خواهد کرد.