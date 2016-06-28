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۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۵

سرتاج عزیز:

برای آغاز دوباره مذاکرات صلح با طالبان به زمان نیاز است

برای آغاز دوباره مذاکرات صلح با طالبان به زمان نیاز است

مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان گفت: برای آغاز دوباره مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان، به زمان نیاز است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «بُخدی»، «سرتاج عزیز» گفت: طالبان پس از کشته شدن «ملا منصور» رهبر سابق طالبان به این زودی ها حاضر به مذاکره نخواهند شد.

وی در ادامه افزود: پاکستان همچنان سیاست عدم مداخله در امور افغانستان را پیش خواهد برد. مذاکره و فقط مذاکره می تواند صلح بوجود آورد، چیزی که جنگ ۱۵ ساله نتوانست انجام دهد.

وی در ادامه تصریح نمود: طالبان توان این را ندارند که کابل را تصرف کند، اما این توان را دارند که با دولت افغانستان بجنگند. اگر طالبان موفق شوند که بعضی نقاط را در افغانستان تصرف کنند حاضر به مذاکره نمی شوند، اما اگر در این امر ناکام شوند برای مذاکره آماده می شوند.

به گفته سرتاج عزیز، پاکستان نمی تواند طالبان را به میز مذاکره بکشاند، اما این کشور حاضر است از نفوذ خود بر این گروه استفاده کند و همچنان زمینه مذاکره را برای دو طرف فراهم کند.

وی در ادامه تاکید کرد: پس از آغاز عملیات نیرو های نظامی پاکستان در ایالت پنجاب، تمامی اعضای طالبان به طرف افغانستان گریخته اند و فعلا در این کشور حضور دارند.

کد مطلب 3697181
علی کاووسی نژاد

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