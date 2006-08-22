وظيفه دولت در سياست خارجي تاريخي است / نيازمند اتحادي سازنده بين دولت و مجلس هستيم

مصطفي ميريان در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در آستانه سالروز يكسالگي دولت نهم، گفت: بايد اتحادي سازنده بين دولت و مجلس به وجود آيد تا دولت بتواند كارها را با قدرت جلو ببرد چراكه در غير اينصورت درآمدهاي نفتي در آينده به دردمان نخواهد خورد زيرا با وجود بحثها و اختلافات، ديگر آينده اي باقي نمي ماند كه بخواهيم براي آن برنامه ريزي كنيم.

وي افزود: عملكرد دولت نهم كوششي در جهت عمران، آبادي، رفاه مردم در اقتصاد است ولي برخي مخالف اين ريخت و پاش ها و سوء استفاده ها هستند و مي بينيم كه چگونه موضع گيري مي كنند و اقتصاد كشور را به بازي مي گيرند، اين افراد نوكران اجنبي هستند و نمي خواهند انقلاب اسلامي پيشرفت كند.

عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين با اشاره به اينكه دولت نهم در بحث سياست خارجي از كليه اهرمها استفاده مي كند، خاطرنشان كرد : دولت از مجموعه اهرمهاي نظامي، سياسي و اقتصادي استفاده مي كند به عنوان نمونه پيروزي حزب الله پيروزي ايران بود، لذا سياست ما در عرصه بين المللي حتما نبايد به گونه اي باشد كه غربيها خوششان بيايد چراكه ما بايد به اهداف مكتبي مان برسيم.

ميريان ادامه داد : بازيهاي سياسي آخر و عاقبت ندارد و آرمانهايمان بايد در سياست خارجي تاثيرگذار باشد و ما مطمئنيم غربيها در جلسه شوراي امنيت از مواضع خود عقب نشيني خواهند كرد و ما بايد در برابر خواسته هاي نامشروع آنان مقاومت كنيم و يا با سياست رفع خطر كنيم.

وي تعامل مجلس شوراي اسلامي با دولت را نامناسب توصيف كرد و افزود : بايد با مفاسد اقتصادي به گونه اي برخورد شود كه آنها سنگهاي عظيمي جلوي كار دولت نباشند چراكه مسائلي دركشورمان به صورت پيچيده و ريشه دار در اين خصوص وجود دارد لذا بايد در اين راستا فشار بيشتري بر داخل بياورند.

اين فعال سياسي در برخورد با مفاسد اقتصادي تصريح كرد: هنگامي كه ما با خارج درگير هستيم بايد با داخل و مسائلي كه در آن است به صورت كژدار و مريض برخورد كنيم تا بيگانگان نتوانند از اين مسائل سوء استفاده كنند.

ميريان عزم دولت براي تغيير در بدنه اجرايي كشور را مفيد ارزيابي كرد و اظهار داشت : به عقيده من دولت عاقل است و ضمن اشراف كامل بر امور اجازه نمي دهد كشور با خلاء مديريتي مواجه شود و قبل از برگزاري انتخابات خبرگان تغييري ايجاد نخواهد شد.

وي افزود : اين وظيفه رئيس دولت است كه عملكرد بازوهاي خود را كنترل كند تا اگر مورد اطمينان واقع نشود به طبع كنارش بگذارد و اين اقدامات با درايت كامل انجام خواهد شد.

عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين در خاتمه مجموع عملكرد دولت را مثبت ارزيابي كرد و اظهارداشت : در همه جا ممكن است ضعف وجود داشته باشد اما نيتها پاك است و قصد خدمت دارند لذا با كمك مردم و مجلس دولت مي تواند دوران سخت را با سربلندي طي كند.