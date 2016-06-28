انهدام ۷ باند سرقت در استان همدان/کشف ۴۰میلیارد تومان کالای قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی‌محمد مهدیان‌نسب ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با اشاره به کاهش ۲۹ درصدی جرائم سرقت در استان همدان در سه ماهه نخست امسال، گفت: ۵۲۳ نفر در این زمینه دستگیر شده‌اند.

وی از وقوع ۱۲۲ فقره جرایم جنایی خبر داد و با بیان اینکه ۱۰۰ درصد این جرائم پیگیری شده و متهمان نیز دستگیر شده‌اند، گفت: در سه ماه نخست امسال دستگیری سارقان سه درصد افزایش داشته و ۷ باند سرقت در استان همدان منهدم شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه مناطقی که فراوانی سرقت در آنها وجود داشت، به طور ویژه مدنظر قرار گرفتند، گفت: مردم باید به حفظ اموال خود توجه داشته باشند.

مهدیان‌نسب از و در ادامه افزود: در لیالی قدر نیروهای ناجا در محله‌های مسکونی حضور داشته و حدالامکان مراقب منازل هستند اما نباید فراموش كرد جز صاحبخانه کسی نمی‌تواند به صورت احسن از منازل مسکونی مراقبت كند.

مردم با نصب دوربین‌های مدار بسته در اماکن تجاری و مسکونی ضریب امنیت را بالا ببرند

وی با بیان اینكه مردم با نصب دوربین‌های مدار بسته در اماکن تجاری و مسکونی می‌توانند ضریب امنیت را بالا ببرند، ادامه داد: ناجا آمادگی خود را برای راهنمایی مردم در معرفی فروشگاه‌های مطمئن دوربین های مداربسته اعلام می‌کند.

مهدیان‌نسب به انجام ۶ طرح عملیاتی طی این مدت اشاره و عنوان بیان کرد: ۴۲ باند قاچاق کالا در استان منهدم شده که تعداد باندهای منهدم شده نسبت به مدت مشابه پارسال ۸ درصد افزایش داشته است.

وی از کشف و ضبط ۴۰ میلیارد تومان کالای قاچاق در استان همدان خبر داد و با بیان اینکه کشفیات کالای قاچاق نیز ۴۸ درصد افزایش داشته است، گفت:

فرمانده انتظامی استان همدان پیرامون حرف و حدیث های منتشر شده در استان همدان در خصوص قتل یك دختر جوان در همدان گفت: شایعاتی مبنی بر زنده بودن این دختر قبل از رسیدن به بیمارستان وجود دارد که مورد تائید ما نیست و زمانی که نیروهای پلیس سر حادثه رسیدند، این دختر جوان هیچ گونه علائم حیاتی نداشت و فوت کرده بود.

مهدیان‌نسب افزود: قتل یا مرگ عادی این دختر جوان محرز نشده است و در انتظار جواب پزشکی قانونی هستیم اما یک نفر مظنون در پرونده این مرگ مشکوک وجود دارد.

مردم و اصناف باید حرمت ماه رمضان را حفظ کنند

فرمانده انتظامی استان همدان همچنین به طرح ماه رمضان اشاره و با بیان اینکه مردم و اصناف باید حرمت ماه رمضان را حفظ کنند، گفت: اصناف متخلف پلمپ می‌‌شوند.

وی با بیان اینکه با روزه‌خواری در ملأ عام به شدت برخورد خواهد شد و افرادی که نمی‌توانند روزه بگیرند نباید در انظار عمومی اقدام به روزه‌خواری کنند، گفت: بر اساس قانون از ۱۰ روز تا دو ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای مجازات روزه خواران در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: به منظور عرضه خدمات به مسافران با برخی از واحدهای صنفی هماهنگ شده که آن‌ها نیز با ضوابط خاصی باید این کار را انجام دهند.

مهدیان‌نسب یادآور شد: در حوزه برخورد با روزه‌خواری در ملأ عام در استان همدان از ۶۵۰ نفر تعهد گرفته شده و ۲۶۴ نفر نیز به مراجع قضایی معرفی شده اند.

وی همچنین به اجرای برنامه های ترافیکی در روزهای تعطیل عید فطر اشاره کرد و افزود: در این ایام محورهای منتهی به همدان از ترافیک سنگینی برخوردار خواهد شد.

وی از نصب دوربین کنترل سرعت در محور گنجنامه همدان خبر داد و گفت: این دوربین‌ها با هدف کاهش سرعت سبقت غیر مجاز و تصادفات فوتی نصب می‌شود.