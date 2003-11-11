براي نخستين بار وزير دفاع ويتنام به واشنگتن سفر كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، فام وان ترا وزيردفاع ويتنام كه ديروزسفر خود را به واشنگتن آغاز كرده قراراست با كالين پاول وزير امور خارجه و دونالد رامسفلد وزيردفاع آمريكا ديدار و گفتگو خواهد كرد.

براساس اين گزارش ، سخنگوي پنتاگون گفت: اين ديدار در پاسخ به ديدار " ويليام كوهن " وزيردفاع سابق آمريكا به هانوي در ماه مارس سال 2000 صورت گرفته است.

ژنرال " ويلكس بلكسيكو" سخنگوي پنتاگون افزود : اين ديدار براي ما بسيارمهم است زيرا ما منافع مشتركي در سطوح امنيتي درجنوب و شرق آسيا در زمينه مبارزه با تروريسم و ايجاد امنيت منطقه اي، با ويتنام داريم .

هنوزكنفرانس مطبوعاتي ژنرال ترا و رامسفلد برگزار نشده است اما اين اعتقاد وجود دارد كه واشنگتن قصد ندارد پس از 28 سال ازپايان جنگ ويتنام كه منجر به ذلت ، خواري و فرارنيروهاي آمريكايي ازاين كشورشد مجددا روابط خود را با ويتنام گسترش دهد.

سخنگوي پنتاگون تصريح كرد: رامسفلد دراين ديدار بر ضرورت اهميت همكاري با ويتنام و نيز تلاش براي كشف اجساد سربازان آمريكايي كه درجريان جنگ مفقود شدند تاكيد خواهد كرد.

دراين حال "جيمز كلي "معاون وزير خارجه آمريكا و يكي از ديپلماتهاي آمريكا در امورآسيا در وزارت خارجه، درواكنش به اين ديدار گفت: ما نسبت به اصلاح قانون حقوق بشر در ويتنام معترضيم اما اگر ما بخواهيم دراين شرايط پيشرفت كنيم ، ضروري است كه احساس نگراني نداشته باشيم.

سفروزير دفاع ويتنام به واشنگتن در حالي صورت مي گيرد كه سفارت ويتنام در واشنگتن هنوز برنامه هاي كاري ژنرال ترا كه به احتمال قوي با كاندوليزا رايس مشاور امنيت ملي آمريكا ديدارخواهد كرد، اعلام نكرده است .