یک میلیارد ریال كالای قاچاق در چهارمحال و بختياری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس چهارمحال و بختیاری، غلامعباس غلامزاده اظهار كرد: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان لردگان و بروجن پس از هماهنگی با مقام قضائی طی عمليات ايست و بازرسی در اين دو محور دو دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ مشكوک به حمل كالای قاچاق را متوقف كردند.

وی بیان كرد: در بازرسی از اين خودروها انواع كالای خارجی فاقد مدارك مثبت گمركی از قبيل ۹ هزار و ۶۰۰ عدد قرص نيرو زا، ۳۱۰ قوطی كراتين، ۲۸۰ عدد كيف اسپورت دانشجويی و ۲۰ كيسه پودر كراتين به ارزش يك و نيم ميليارد ریال كشف و دو نفر نيز دستگير شدند.