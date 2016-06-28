به گزارش خبرنگار مهر، شهریار فولادوند پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی آموزش و پرورش استان مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر دو هزار و ۱۰۰ واحد آموزشی در سطح استان فعال هستند، اظهار داشت: با وجود فعالیت بیش از ۱۶هزار نفر در زیرمجموعه های آموزش و پرورش استان، باز هم با کمبود نیرو روبرو هستیم.

وی افزود: هم اینک بیش از ۲۳۰هزار دانش آموز در استان مرکزی مشغول به تحصیل هستند و اگر به دنبال ریشه کن کردن بی سوادی و همچنین ارتقای حوزه آموزش، تعلیم و تربیت هستیم باید مشکل کمبود نیروی انسانی را حل و رفع کنیم.

فولادوند تصریح کرد: ما هم در زمینه کیفیت آموزش و هم در زمینه کمیت باید ارتقا پیدا کنیم و این مساله با بهره گیری از یک نیرو در وظایف مختلف محقق نمی شود.

وی بیان داشت: عمده کمبود نیروی آموزش و پرورش در استان به ویژه در مرکز استان، کمبودهای نیروی مرد است و بخش عمده ای از نیروهای مرد فعلی نیز تا پنج سال آینده بازنشسته خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی خاطرنشان ساخت: بهره گیری از نیروهای حق التدریس نیز با وجود آن که هزینه های آموزش و پرورش استان را طی سال های اخیر کاهش داده اما این مساله از سوی دیگر باعث به وجود آمدن چالش هایی از جمله توقع استخدام از سوی نیروهای حق التدریسی شده است.

فولادوند اظهار داشت: برخی از تصمیم گیری ها و تغییر تصمیمات، در به وجود آمدن مسائل و مشکلات حوزه آموزش و پرورش تاثیر زیادی دارد به طور مثال تغییراتی که طی سال های اخیر در نظام آموزشی اتفاق افتاد شرایطی را به وجود آورد که معلمین دوره متوسطه باید در مقطع ابتدایی مشغول به تدریس می شدند و یا عدم توازن انتخاب بین رشته ها در دوره متوسطه مسائلی را به دنبال دارد.