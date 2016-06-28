امروز وضعیت آب در آبادان بحرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شرفی ظهر امروز سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات آب و برق شهرستان آبادان که با حضور مسئولان استانی، نمایندگان مردم آبادان در مجلس، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و سایر مسئولان شهری در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری شهرستان آبادان برگزار شد، گفت: آبادان شهری است که مردم و مسئولان آن از ادوار گذشته تاکنون برای رفع مشکلات آن تلاش کرده اند و این اراده همچنان وجود دارد که پای کار باشند و امور را از پیش ببرند.

وی افزود: پس از گذشت ۲۷ سال از پایان جنگ تحمیلی، ما در اصلی ترین مطالبات مردم و زیرساخت‌های شهری به وضعیتی رسیده ایم که فرماندار از رسانه ها می خواهد که همه مطالب را ننویسند، و این بدان معناست که باید میکروفون ها را خاموش و قلم ها را غلاف کرد تا نگوییم که چه چیزی دامنگیر مردم شده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با وجود تمامی مشکلات اما همچنان امیدواریم که خروجی جلسات متعدد، به انجام، رفع مشکلات و در نهایت نفع مردم ختم شود.

آبادان زخم خورده است

وی تصریح کرد: در حوزه آب، آبادان زخم خورده است در سالهای نه چندان دور ما یکبار شاهد بروز خشم ناشی از ناخرسندی مردم از بابت آب بی کیفیت بودیم و امیدواریم که این موضوع دوباره تکرار نشود.

این نماینده خطاب به مسئولان استانی و شهرستانی حاضر در جلسه گفت: امروز وضعیت آبادان در خصوص آب بحرانی است، گوش و چشمتان را باز کنید و مسائل را به خوبی رصد و مشکلات را رفع کنید.

شرفی افزود: روزی خون این مردم در این شهر جاری شد اما در این رابطه مسئولی پس گردنی نخورد و کسی جواب نداد، الان نیز وضعیت از آن زمان بهتر نیست، اما هنوز مردم به کار مسئولان امیدوارند، به ما فرصت داده اند که مسئول باشیم و از عهده کار برآئیم، پس همت کنیم تا رنج را از مردم دور کنیم.

وی با بیان اینکه این جلسه متعاقب جلسات متعدد سه نماینده آبادان در تهران بوده است، افزود: به وجدان خود و نیروهای تحت امر خود قول دهیم که از تمام توانمان برای رفع مشکلات استفاده کنیم و به طور قطع اگر این همراهی و همکاری باشد، نتیجه بهتر و مناسب تر خواهد بود.