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۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۱

نماینده مردم آبادان در مجلس:

امروز وضعیت آب در آبادان بحرانی است

امروز وضعیت آب در آبادان بحرانی است

آبادان- یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، وضعیت امروز آبادان در خصوص آب را بحرانی خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شرفی ظهر امروز سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات آب و برق شهرستان آبادان که با حضور مسئولان استانی، نمایندگان مردم آبادان در مجلس، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و سایر مسئولان شهری در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری شهرستان آبادان برگزار شد، گفت: آبادان شهری است که مردم و مسئولان آن از ادوار گذشته تاکنون برای رفع مشکلات آن تلاش کرده اند و این اراده همچنان وجود دارد که پای کار باشند و امور را از پیش ببرند.

وی افزود: پس از گذشت ۲۷ سال از پایان جنگ تحمیلی، ما در اصلی ترین مطالبات مردم و زیرساخت‌های شهری به وضعیتی رسیده ایم که فرماندار از رسانه ها می خواهد که همه مطالب را ننویسند، و این بدان معناست که باید میکروفون ها را خاموش و قلم ها را غلاف کرد تا نگوییم که چه چیزی دامنگیر مردم شده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با وجود تمامی مشکلات اما همچنان امیدواریم که خروجی جلسات متعدد، به انجام، رفع مشکلات و در نهایت نفع مردم ختم شود.

آبادان زخم خورده است

وی تصریح کرد: در حوزه آب، آبادان زخم خورده است در سالهای نه چندان دور ما یکبار شاهد بروز خشم ناشی از ناخرسندی مردم از بابت آب بی کیفیت بودیم و امیدواریم که این موضوع دوباره تکرار نشود.

این نماینده خطاب به مسئولان استانی و شهرستانی حاضر در جلسه گفت: امروز وضعیت آبادان در خصوص آب بحرانی است، گوش و چشمتان را باز کنید و مسائل را به خوبی رصد و مشکلات را رفع کنید.

شرفی افزود: روزی خون این مردم در این شهر جاری شد اما در این رابطه مسئولی پس گردنی نخورد و کسی جواب نداد، الان نیز وضعیت از آن زمان بهتر نیست، اما هنوز مردم به کار مسئولان امیدوارند، به ما فرصت داده اند که مسئول باشیم و از عهده کار برآئیم، پس همت کنیم تا رنج را از مردم دور کنیم.

وی با بیان اینکه این جلسه متعاقب جلسات متعدد سه نماینده آبادان در تهران بوده است، افزود: به وجدان خود و نیروهای تحت امر خود قول دهیم که از تمام توانمان برای رفع مشکلات استفاده کنیم و به طور قطع اگر این همراهی و همکاری باشد، نتیجه بهتر و مناسب تر خواهد بود.

کد مطلب 3697378

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