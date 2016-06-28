انتقاد اعضای شورای شهر از عملکرد معاونت فرهنگی شهرداری کرج

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای شهر کرج صبح امروز سه شنبه با محوریت بررسی مصوبات کمیسیون فرهنگی برگزار شد که بر اساس آن ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای مباحث فرهنگی هر منطقه با نظارت ناظرین شورا در نظر گرفته شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.

در این رابطه برخی اعضای شورا تاکید بر پایش و بررسی برنامه های معاونت فرهنگی شهرداری کرج داشتند چراکه برنامه های مربوط به این معاونت آن طور که شایسته است، اجرایی نمی شود. مصطفی سعیدی، عضو شورای شهر در این خصوص اظهار کرد: سال گذشته شهرداری ۱۰۰ میلیون تومان برای مباحث فرهنگی مناطق در نظر گرفت که این مبلغ در هرجایی به جز حوزه فرهنگی هزینه شد.

فاطمه اسکندری، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج با تاکید بر اینکه اقدامات حوزه فرهنگی هیچ خروجی در سطح شهر نداشته و اقدامات انجام شده تنها به قشری خاص مربوط بوده، افزود: این درحالی است که این فعالیت ها باید همه جامعه هدف یعنی شهروندان را در نظر بگیرد.

وی بیان کرد: اقدامات معاونت فرهنگی در سال گذشته به یک روز و یا یک منطقه خاص محدود بوده و در همه مناطق وجود نداشته است، به همین سبب اولویت بندی انجام شده تا با نظارت شورا، فعالیت های فرهنگی اجرایی شود.

عضو شورای شهر کرج با بیان اینکه اولویت بندی در این حوزه انجام شده است، گفت: طرح پنجشنبه فرهنگی در همین راستا برای هریک از مناطق پیش بینی شده که با هزینه ای کم، افراد زیادی می توانند از آن بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه ۱۰۰ میلیون تومانی که در سال گذشته برای این موضوع در نظر گرفته شده بود صرف چاپ بنر و برنامه هایی شد که با فرهنگ ارتباط کمی داشت، افزود: ۳۰ میلیون بودجه قرآنی نیز در بسیاری از مناطق اختصاص نیافت.

اسکندری با بیان اینکه سیاست های شورا در این حوزه انجام نمی شود، تاکید کرد: در همین راستا در سال جاری ۱۵۰ میلیون تومان برای مباحث مربوط به حوزه فرهنگی و ۵۰ میلیون تومان نیز برای بخش قرآنی با نظارت اعضای شورا در نظر گرفته شد تا با اطلاع رسانی دقیق از طریق رسانه ها، اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: مقرر شده بود برنامه های عملیاتی معاونت فرهنگی شهرداری ظرف مدت ۱۵ روز به شورا ارسال شود اما امروز با گذشت ۳۱ روز هنوز برنامه ای در این خصوص به ما نرسیده است.

انتقاد از تاخیر در برگزاری مراسم تجلیل از ورزشکاران

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج افزود: برای تجلیل از ورزشکاران نیز علی رغم پیگیری هایی که انجام شده، تاکنون اقدامی صورت نگرفته است، متاسفانه تا زمانی که پیگیری نکنیم، فعالیت خاصی انجام نمی شود، باید کارها با اقتدار بیشتری صورت پذیرد.

بهنام محمودی، عضو شورای شهر کرج نیز در این رابطه بیان کرد: معاونت فرهنگی باید میزان هزینه برای هر بخش را به صورت جداگانه مشخص کند چراکه بودجه فرهنگی در قالب های ورزشی، خانواده و سلامت تعریف شده است، اما متاسفانه هزینه ها در این حوزه ها نبوده است.

وی با تاکید بر لزوم کارایی مدیران شهرداری و برکناری مدیران غیرفعال، افزود: ردیف فرهنگی برای این معاونت تعریف شده اما متاسفانه مراسم تجلیل از ورزشکاران تاکنون برگزار نشده است.

محمودی خاطرنشان کرد: یکی از بکرترین زمین ها در کنار شهرداری منطقه ۴ واقع شده که بارها به معاونت فرهنگی پیشنهاد دادیم با ساماندهی لازم، آن را به زمین ورزشی تبدیل کند اما با بی توجهی به محلی برای چرای حیوانات تبدیل شده است.

سیدعلی اکبر میروکیلی، معاون فرهنگی- اجتماعی شهرداری کرج در این زمینه اظهار کرد: سال گذشته اعتبار مربوط به ورزش محلات لغو و امسال در نظر گرفته شد که مقرر شد اقدامات مربوط به تجلیل از ورزشکاران بعد از تعطیلی مدارس انجام شود.

در ادامه جلسه رضا شریفی، عضو دیگر شورای شهر کرج تذکری مبنی بر چگونگی بروزرسانی اطلاعات پروژه های عمرانی شهرداری کرج و بحث مانیتورینگ داد چراکه با وجود اختصاص بودجه، اقدامی در این زمینه انجام نشده است.

وی همچنین به گزارشات سازمان بازرسی کشور مبنی بر تخلف برخی سازمان ای شهرداری کرج اشاره کرد و گفت: باید هیئتی از سوی شورا برای بررسی این تخلفات انتخاب شوند تا پس از شناسایی این ایرادات، قصور جبران شده و د صورت عمدی بودن، فرد خاطی به مراجع قانونی معرفی شود.

علی ترکاشوند، شهردار کرج با اشاره به اینکه گزارش سازمان بازرسی مواردی از اساسنامه بود که رعایت نشده بود، گفت: این موارد تخلف نبوده چراکه در صورت تخلف، سازمان بازرسی خود به طور مستقیم وارد عمل می شد و به شورا گزارش نمی داد.

وی افزود: در مجموع در صورتی که اراده شورا ساماندهی اساسی به فعالیت های حسابرسی شهرداری است، با این موضوع کاملا موافقیم تا برخی موارد از جمله موضوع ساخت و ساز غیرمجاز حل شود.

شهردار کرج با اشاره به موضوعات مربوط به سازمان زیباسازی بیان کرد: باید جلسه ای برگزار شود تا موارد و ایرادات مربوط به این سازمان برای همیشه حل و فصل شود.

ترکاشوند با بیان اینکه زیباسازی سازمانی فرهنگی است، خاطرنشان کرد: به سبب ارتباط مستقیم با سایر دستگاه ها، تابلوهای این سازمان کاملا تجاری شده و فعالیت های تجاری انجام می دهند، در همین راستا از پیشنهاد نظارت و بازرسی از کلیه سازمان های شهرداری استقبال می کنیم.

در ادامه این جلسه لایحه یکصد میلیون ریال برای کمک به ۵۰۴ نفر از افراد نیازمند تحت پوشش بهزیستی به مناسبت ماه مبارک رمضان و نیز لایحه اختصاص ۵ میلیارد ریال اعتبار از ردیف «پروژه تهیه، خرید و حمل قطعات بتنی و استاندارد مرکز» برای پروژه «احداث ساختمان یادگاران هشت سال دفاع مقدس مرکز» نیز با اکثریت آرا به تصویب رسید.

موضوع بررسی پیگیری های شهرداری در مورد سهم از سازمان همیاری شهرداری های استان البرز نیز به درخواست شهردار در جلسه غیرعلنی انجام شد.