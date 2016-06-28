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۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۲

تصمیمات جدید درباره اشتغال/ نشست ربیعی با نمایندگان دستگاه‌ها

تصمیمات جدید درباره اشتغال/ نشست ربیعی با نمایندگان دستگاه‌ها

نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال امروز با حضور وزیر کار و برخی مسئولان از دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح طرح های جدید اشتغال زایی برگزار و قرار شد طرحی در سال ۹۵ اجرا شود که براساس آن، ۱۴۰ هزار شغل در سراسر کشور از طریق میراث فرهنگی و گردشگری ایجاد می شود.

اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این طرح ۵ هزار میلیاد تومان اعلام شده و قرار است ۷۰ هزار شغل در بخش صنایع دستی و ۷۰ هزار شغل در بخش گردشگری ایجاد شود. مهمترین رویکرد این طرح در حوزه گردشگری توجه به پروژه هایی است که ۵۰ درصد آن اجرا شده و مابقی قرار است تا پایان امسال اجرا شود.

هزینه ایجاد هر شغل در صنایع دستی ۲۰ میلیون تومان و در گردشگری ۷۰ میلیون تومان است و طرح سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در شورای عالی اشتغال در نوبت تصویب قرار دارد.

نمایندگانی از کمیته امداد، سازمان بهزیستی، وزارت اقتصاد، صنعت، صندوق کارآفرینی امید به همراه وزیر کار و معاون اشتغال وزارت کار در این نشست حضور داشتند.

کد مطلب 3697383

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